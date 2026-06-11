La confesión judicial de 'Nando El Gitano', el asesino del cantaor Matías de Paula: "Se estaba acostando con mi mujer, me estaba echando de mi casa"
El criminal asegura que antes de matar al artista recibió unos mensajes suyos que no le sentaron nada bien
La portavoz de la familia del cantaor Matías de Paula asegura que recibió "mensajes amenazadores" del presunto asesino horas antes del tiroteo
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
'Nando El Gitano' ha confesado ante los jueces que fue él el asesino del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz) el pasado 15 de mayo. El artista fue víctima de un tiroteo en el que participó Nando, quien ha querido exculpar a sus hijos del crimen.
Confiesa el móvil del crimen
En una declaración en sede judicial a la que hemos podido acceder en 'El tiempo justo', el asesino explica cuál ha sido el motivo por el que decidió acabar con la vida de Matías de Paula a plena luz del día. "Se estaba acostando con mi mujer, me estaba echando de mi casa. Me decía que quería estar con ella en m icasa, que me fuese del pueblo, que era un cornudo que si no le daba vergüenza...", relata como podemos escuchar en el vídoe que acompaña a esta noticia.
Tal y como explica 'Nando El Gitano', la víctima le mandó unos mensajes antes del crimen que no le sentaron nada bien. "Me coge y me pone: 'me cago en tus muertos, hasta en el ultimo, el más reciente que tengas'", asegura.
Así que decidió ir a por él "con cuatro armas" que portaba "en la cintura y en la chaqueta". "Tenía una escopeta a tres metros de su mano. Cuando le vi que corrió para la escopeta, es cuando le maté", expresa.