Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2026 - 17:09h.

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'Nando El Gitano' ha confesado ante los jueces que fue él el asesino del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz) el pasado 15 de mayo. El artista fue víctima de un tiroteo en el que participó Nando, quien ha querido exculpar a sus hijos del crimen.

Confiesa el móvil del crimen

En una declaración en sede judicial a la que hemos podido acceder en 'El tiempo justo', el asesino explica cuál ha sido el motivo por el que decidió acabar con la vida de Matías de Paula a plena luz del día. "Se estaba acostando con mi mujer, me estaba echando de mi casa. Me decía que quería estar con ella en m icasa, que me fuese del pueblo, que era un cornudo que si no le daba vergüenza...", relata como podemos escuchar en el vídoe que acompaña a esta noticia.

Tal y como explica 'Nando El Gitano', la víctima le mandó unos mensajes antes del crimen que no le sentaron nada bien. "Me coge y me pone: 'me cago en tus muertos, hasta en el ultimo, el más reciente que tengas'", asegura.

Así que decidió ir a por él "con cuatro armas" que portaba "en la cintura y en la chaqueta". "Tenía una escopeta a tres metros de su mano. Cuando le vi que corrió para la escopeta, es cuando le maté", expresa.