Lidia González 11 JUN 2026 - 15:32h.

La tensión de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ durante su visita a ‘En todas las salsas’ días antes de anunciar su distanciamiento

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Sandra Barrios y Juanpi Vega sorprendían a todos sus seguidores con unos dolorosos comunicados en sus redes sociales hablando del mal momento personal que estaban atravesando. Después de que los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sincerasen sobre los límites en su relación, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ dan nuevos detalles sobre la crisis que están viviendo. Una semana después de su visita, los presentes en el plató desvelan algunos aspectos desconocidos hasta ahora. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ acudían, hace tan solo unos días, al programa para abrirse en canal y hablar sobre el punto en el que se encontraban y contestar a Mara, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de los momentos distendidos y las pruebas a las que se sometieron durante el videopodcast, lo cierto es que su actitud daba indicios sobre lo que se iba a terminar produciendo: “Yo notaba que había tensión por parte de Sandra”.

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La creadora de contenido, que ya se ha pronunciado al respecto en su canal de mtmad, ha hablado sobre el distanciamiento que ha sucedido entre ellos. Noelia Zazo ha recalcado la actitud que ha tenido la influencer y lo sorprendente que ha sido esto para ella: “Se la ve completamente derrumbada, me llamó mucho la atención”.

Sandra Barrios, entre lágrimas, rompe su silencio sobre su situación con Juanpi Vega

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A pesar del dulce momento que parecía que ambos estaban atravesando, lo cierto es que en los últimos días todo ha dado un giro radical, terminado por confirmar el distanciamiento que se ha producido entre ellos. Sandra Barrios se sentaba frente a las cámaras y, entre lágrimas, rompía su silencio para hablar sobre su situación con Juanpi Vega. Sin poder contener la emoción, la influencer aseguraba sentirse “hundida” y explicaba cómo había afrontado los últimos días. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!