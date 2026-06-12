Anita Williams, muy orgullosa del gran logro de su hijo Thiago, de 4 años

Natalia Sette 12 JUN 2026 - 12:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sube un video mostrando el enorme logro que ha conseguido su pequeño de 4 años

Anita Williams luce un espectacular vestido de su marca: con pedrería y por 200€ en rebajas

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No es un secreto para nadie que Anita Williams está plenamente volcada en su maternidad a pesar de su alborotada vida laboral. Si recientemente se ponía de lo más nostálgica al echar la vista atrás para rescatar del baúl de los recuerdos las imágenes más impactantes de su embarazo , ahora la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido muy orgullosa del gran logro de su hijo Thiago, de 4 años.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha querido hacer partícipes a sus fieles seguidores de una cita muy especial que ha tenido lugar en el centro escolar del menor. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un tierno vídeo en el que se puede escuchar de fondo al pequeño Thiago tocando la mítica melodía de ‘Cumpleaños feliz’ en un piano, manejando las teclas con una soltura y una destreza verdaderamente sorprendentes para su edad.

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La creadora de contenido no ha podido contener la emoción y ha querido dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento y admiración pública. “Lo subo así porque iba con el uniforme del cole, pero Thiago ha tenido hoy las audiciones de piano y no puedo estar más orgullosa de mi hijo con 4 añitos que tiene”, ha dicho pletórica al ver cómo ha avanzado su hijo al piano.

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La influencer, que fue madre en el año 2021 cuando tenía 24 años, siente que el nacimiento de su hijo ha sido la etapa que más le ha hecho crecer como persona y no duda en presumir de él siempre que la ocasión lo merece. Completamente derretida ante el asombroso oído musical del pequeño, Anita ha bromeado sobre el prometedor futuro que le augura en el mundo de la música: “Me ha salido un Mozart”.

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Para finalizar su emotiva publicación, la joven le ha mandado una preciosa declaración de amor. “Te ama la mami mi vida”, ha zanjado. Con esto, Anita vuelve a demostrar que su maternidad está por encima de cualquier cosa y que siempre estará al lado de su pequeño en cada paso que de y en cada logro que consiga.