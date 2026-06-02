Natalia Sette 02 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra dos impactantes fotos de cuando estaba embarazada de su hijo Thiago

Anita Williams luce un espectacular vestido de su marca: con pedrería y por 200€ en rebajas

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Anita Williams se ha vuelto a mostrar de lo más sincera con su comunidad a través de sus redes sociales. No es un secreto para nadie que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está plenamente volcada en su maternidad a pesar de su alborotada vida laboral. Tras llevar a su hijo al 'Lolalolita Land' y compartir una tierna foto con él, la influencer se ha puesto nostálgica y ha echado la vista atrás para recordar la etapa que le cambió la vida por completo, compartiendo una foto embarazada de Thiago.

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Aprovechando un trayecto en tren, la joven decidió abrir una sección de preguntas y respuestas en sus ‘stories’ de Instagram para charlar de forma cercana con su comunidad. Una de las cuestiones más profundas que recibió fue directa a su faceta personal: “¿Cuál ha sido el momento de tu vida que te ha hecho crecer más como persona?”. La exconcursante de ‘GH DÚO’ lo tuvo claro: “Sin dudarlo, el nacimiento de Thiago”. Cabe recordar que Anita fue madre en el año 2021 , cuando tenía 24 años, fruto de una relación anterior a la que mantuvo con Montoya.

A raíz de esta bonita confesión, sus fieles seguidoras sintieron una gran curiosidad por ver fotos de aquella época, preguntándole directamente si guardaba instantáneas de su gestación: "¿No tienes fotos tuyas embarazada?". La influencer respondió con total espontaneidad rescatando del baúl de los recuerdos dos imágenes de lo más impactantes de la recta final de su embarazo. “Creo que estas 2 son las más brutales que he encontrado”, ha asegurado con humor.

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El ‘stories’ muestra un montaje de dos fotografías de perfil frente al espejo donde se evidencia el espectacular tamaño de su tripa premamá. En la primera de ellas, en la parte superior, Anita aparece vistiendo una camiseta negra levantada y unos leggings grises, dejando al descubierto su abultado vientre.

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En la segunda captura, en la parte inferior, se muestra en ropa interior con un biquini negro y una camiseta clara recogida con las manos, retratando con total naturalidad y orgullo la asombrosa transformación de su cuerpo en los días previos a dar a luz. Una bonita forma de recordar una etapa que, aunque muy dura, marcó un antes y un después en su vida.