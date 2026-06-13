Antía Troncoso 13 JUN 2026 - 01:37h.

Ivonne Reyes da una lección de resiliencia en '¡De viernes!' tras la lesión por la que tuvo que abandonar 'Supervivientes 2026'

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Ivonne Reyes se abre en canal en '¡De viernes!' La venezolana, que llega al plató completamente renovada después de su aventura en 'Supervivientes 2026', hace balance de su concurso y comparte cómo vivió la lesión por la que se vio obligada a abandonar el programa de supervivencia. Además, se sincera sobre su delicada situación económica. ¡No te lo pierdas!

Anoche, los cuatro finalistas de 'Supervivientes' hicieron su entrada triunfal a Mediaset en helicóptero para vivir una trepidante gala final. Por su parte, y tal y como le prometió Jorge Javier, Ivonne Reyes reapareció en el plató por todo lo alto con un gran recibimiento entre los aplausos y la ovación del público.

Tras este especial momento, esta noche Ivonne Reyes se abre en canal el programa de Bea Archidona y Santi Acosta sobre cómo se encuentra y comparte otros detalles sobre su vida. La actriz y modelo cuenta los detalles de su lesión: "Me partí la tibia y el peroné en siete partes. Tengo un clavo de la rodilla hasta el final (...) Duele un montón".

Pese a este incidente que ha truncado su sueño de llegar a la final de 'Supervivientes', Ivonne muestra una actitud positiva: "Esto se va a curar, tengo fe". A los colaboradores les ha sorprendido mucho la capacidad de resiliencia de Ivonne, a lo que ella les ha explicado: "Tengo una tolerancia del dolor bastante alta. Este paseo en la vida tiene un punto final para todos y he tratado de aprender a soltar lo material y los rencores para poder disfrutar", dice.

Ivonne Reyes, sobre su situación económica: "Estoy libre"

En el programa, Ivonne comenta su situación económica tras años arrastrando una deuda de 121.000 euros por la que se encontró con las cuentas bancarias en negativo. Con sinceridad, la modelo explica lo que hizo mal: "Me he fiado demasiado me metí en muchos juicios absurdos. Tampoco tuve una buena educación financiera".

Cuando creía que todo estaba perdido, Ivonne Reyes cuenta que recibió una "segunda oportunidad' justo en la misma semana en la que la confirmaron para 'Supervivientes': "Me quitaron las deudas grande y de Hacienda. La deuda fue bajando y al final cuando me senté con los abogados era tres mil euros". "Estoy libre, puedo pedir un crédito", añade emocionada.