Patricia Fernández 05 JUN 2026 - 01:11h.

Jorge Javier Vázquez habla con Ivonne Reyes en directo durante la gala

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Ivonne Reyes ha conectado en directo durante la gala de 'Supervivientes 2026' para actualizar su estado de salud tras haber tenido que abandonar por decisión médica esta experiencia.

"Qué bien verte, desde aquí te vemos espectacular", decía Jorge Javier Vázquez a Ivonne Reyes cuando conectaba por videollamada durante la gala, a la que preguntaba cómo se encuentra y ella lo explicaba: "La vuelta ha sido muy dura, difícil, he tenido mucho dolor, pero me han cuidado muchísimo, me trataron de maravilla en Honduras y aquí también".

La que mostraba que tiene la pierna escayolada después de haber sido operada hace dos días, haciendo una reflexión sobre lo ocurrido: "Puedo decir que lo di todo por 'Supervivientes', aunque tenía que haber hablado más, me doy cuenta ahora, pero muy contenta".

Momento en el que Jorge Javier Vázquez le lanzaba la propuesta de que estuviera presente en la gran final de 'Supervivientes 2026' el próximo jueves: "Me gustaría muchísimo que entrases y te recibiéramos como la gran estrella que eres". Algo que le emocionaba mucho: "¿En serio? Me encantaría estar ahí, ver a todos y abrazarles". Algo por lo que aceptaba encantada esta propuesta dejando ver la "ilusión" que le hace poder estar en este importante momento del reality.

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