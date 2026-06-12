Antía Troncoso 12 JUN 2026 - 23:16h.

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Jota Peleteiro responde en '¡De viernes!' al testimonio de su ex, Ajla Etemovic. El exfutbolista, contundente, habla claro sobre su ruptura con la modelo después de que esta asegurase que el motivo detrás de su separación fueron las faltas de respeto e infidelidades de él hacia ella. ¿Ha contado Ajla toda la verdad? Jota contesta.

Si hace un par de semanas, Ajla Etemovic concedía una entrevista para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta hablando, sin filtros, sobre la verdad de su relación con Jota Peletiro, con duras declaraciones como "No le he visto con otra persona pero he visto cosas en su teléfono que demuestran que tenía otra relación extramatrimonial". Ahora, es el turno del exfutbolista.

Jota Peleteiro responde a Ajla Etemovic en '¡De viernes!'

Asegurando que Ajla ha "distorsionado la realidad para que las cosas parezcan más duras", Peleteiro cuenta su versión sobre la ruptura, desvelando que terminó meses antes de lo que ella contó: "La relación se rompe en diciembre y ella decide irse a Costa Rica y empieza una época de cada uno en su camino. Por mala suerte pasa lo de la muerte de su padre y fui a Serbia para darle las condolencias".

Sobre los mensajes que Ajla encontró en su móvil con otra mujer, Jota explica: "Fueron nada más que mensajes, no la he visto en persona. Siempre le he dicho que la iba a cuidar y no lo he incumplido. Meter lo del fallecimiento de su padre es totalmente mentira y jugar con las emociones de las personas para que parezca un villano".

Jota niega haber sido infiel a Ajla: "No lo considero una relación extramatrimonial"

El exfutbolista recuerda el momento en el que Ajla le encontró los mensajes, algo que él considera "una señal muy grande de que la relación no tenía ningún sentido": "Me parece algo que no se debe hacer". Asimismo, desvela cómo fue ese tenso momento entre ellos: "No le negué nada porque sé que los mensajes estaban y los había visto. No fue una reacción calmada, tampoco me esforcé mucho en dar explicaciones".

"Le he pedido perdón por los mensajes, pero no fueron tan graves como se decían. Entiendo que se haya sentido dolida, pero no lo considero una relación extramatrimonial porque no la vi ni una vez", ha añadido, Peletiro, que, además, se muestra completamente cerrado a una reconciliación con ella: "Es imposible, está totalmente decidido".