Antía Troncoso Madrid, 12 JUN 2026 - 23:32h.

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El pasado lunes 8 de junio, durante la visita del papa León XIV en Madrid, Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, protagonizó un momento muy especial que rápidamente se volvió viral. Y es que, en los exteriores del multitudinario evento del Pontífice en el estadio Santiago Bernabéu, el joven consiguió acercarse a él y entregarle un regalo. Un encuentro muy especial sobre el que esta noche nos cuentan todos los detalles en '¡De viernes!'

Por primera vez en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, la chef y presentadora de televisión, Samantha Vallejo-Nágera, se sienta con su hijo Roscón para compartir con los espectadores cómo vivieron aquel inolvidable encuentro con el papa León XIV y lo que esto significa para ellos.

La emoción de Roscón en '¡De viernes!'

"Me emociona verlo", dice Roscón como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Su madre explica que alguien del público del multitudinario evento le dio el cuadro que terminó dándole al Papa. "Estaba pintado por una mamá de una niña con síndrome de Down", asegura Vallejo-Nágera.

Roscón asegura que se siente "muy feliz" por ese momento tan impresionante. A su vez, León XIV le dio al hijo de la chef "un rosario", tal y como ha desvelado en el programa de Telecinco.