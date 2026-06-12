Berto González 12 JUN 2026 - 09:00h.

La vida sentimental de Carla Barber ha estado marcada por romances muy mediáticos, desde su historia con Álvaro Morata hasta su relación con Joseph, padre de sus hijos

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La vida sentimental de Carla Barber ha pasado por diferentes etapas muy distintas entre ellas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha protagonizado numerosas portadas por las historias de amor que ha mantenido tras su salto a la fama. Desde su mediática relación con Álvaro Morata hasta su romance más reciente con Carlos Rubí, la doctora ha vivido historias de amor muy comentadas que han marcado distintas etapas de su vida personal.

En los últimos años, además, la influencer ha centrado gran parte de su atención en sus dos hijos, fruto de su relación con el empresario Joseph, mientras intenta encontrar estabilidad sentimental tras varias rupturas que han marcado un antes y un después en su vida.

Su primer gran amor mediático junto a Álvaro Morata

La primera relación sentimental conocida de Carla Barber fue la que mantuvo con Álvaro Morata entre 2013 y 2015. En aquella época, la canaria comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de la moda y los certámenes de belleza tras convertirse en Miss Las Palmas y Miss España, mientras el futbolista ya despuntaba como una de las jóvenes promesas del fútbol español.

Su relación no tardó en convertirse rápidamente en una noticia de interés para la prensa del corazón. Ambos compartían viajes, escapadas y numerosas apariciones públicas en un momento especialmente importante para sus respectivas carreras. Carla Barber comenzaba a ganar fama en televisión y en las redes sociales, mientras que Álvaro Morata consolidaba su carrera deportiva en equipos de primer nivel y en la selección española.

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Aunque durante un tiempo formaron una de las parejas jóvenes más famosas del momento, la relación terminó rompiéndose después de dos años juntos. Tras la separación, Carla Barber dejó claro públicamente que no quería ser conocida únicamente por haber sido pareja del futbolista y reivindicó su propia identidad profesional como cirujana plástica. Con el tiempo, ambos rehicieron sus vidas por separado y mantuvieron caminos completamente distintos.

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Su matrimonio con el médico Camilo Esquivel

Después de aquella ruptura, Carla Barber encontró de nuevo el amor junto al médico Camilo Esquivel, especializado también en medicina estética. La relación comenzó poco después de que la canaria diera el salto a la fama tras su participación en 'Supervivientes' en 2016, el reality que la terminó impulsando definitivamente. La pareja compartía profesión y también proyectos empresariales relacionados con el mundo de la estética.

Durante varios años, la pareja transmitió una imagen de estabilidad y complicidad que terminó culminando en una espectacular boda celebrada en 2018 en Gran Canaria. El enlace reunió a numerosos invitados en una lujosa finca y estuvo marcado por una gran celebración en la que no faltaron varios cambios de vestido, música latina y una gran puesta en escena.

Sin embargo, el matrimonio apenas duró unos meses. Tan solo ocho meses después de darse el "sí, quiero", Carla Barber anunciaba públicamente su separación a través de las redes sociales. La noticia sorprendió especialmente porque ambos daban una imagen de pareja sólida y consolidada. La propia doctora reconoció entonces que había sido una ruptura muy dolorosa y confesó sentirse decepcionada por el final inesperado de una relación que pensaba que sería definitiva.

Su mediática historia de amor con Diego Matamoros

Tras superar su divorcio, Carla Barber volvió a enamorarse junto a Diego Matamoros. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del papel cuché y ocupó titulares debido a la fama del hijo de Kiko Matamoros y a la exposición pública que ambos mantenían en redes sociales. Desde el inicio, la pareja se mostró muy unida y compartió numerosos momentos de su día a día enamorados con sus seguidores.

Viajes, cenas y declaraciones públicas de amor marcaron una relación que parecía atravesar una etapa especialmente feliz. Tanto era el nivel de implicación entre ambos que incluso llegaron a hacerse un tatuaje juntos: un corazón azul que simbolizaba su historia de amor.

Durante aquel romance, Carla Barber y Diego Matamoros protagonizaron numerosas apariciones en público y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del momento. Sin embargo, la relación terminó rompiéndose en 2021 después de varios meses juntos. Aunque ambos intentaron mantener cierta discreción sobre los motivos de la separación, el desgaste y las diferencias personales acabaron provocando el final definitivo de la historia. Con el paso del tiempo, la propia Carla decidió borrar el tatuaje que compartía con Diego, cerrando así una de las relaciones más mediáticas de su vida sentimental.

Joseph, el padre de sus dos hijos Bastián y Bosco

Después de su ruptura con Diego Matamoros, Carla Barber inició una relación con Joseph, un empresario francés alejado del foco mediático. Junto a él vivió una etapa mucho más tranquila sin cámaras ni fotos y centrada en la vida familiar, una relación especialmente importante porque se convirtió en el padre de sus dos hijos, Bastián y Bosco. La llegada de su primer hijo en mayo de 2022 supuso un cambio radical para la doctora, que comenzó a priorizar completamente su faceta personal y familiar.

Sin embargo, aunque inicialmente parecía haber encontrado estabilidad junto al empresario francés, la relación terminó deteriorándose con el paso del tiempo. Durante el embarazo de su segundo hijo, Carla confirmó públicamente que había tomado la decisión de poner fin a la relación sentimental con Joseph. La influencer explicó que había sido una de las decisiones más difíciles de su vida y dejó entrever que existían problemas importantes dentro de la pareja.

Posteriormente, reconoció que no siempre se había sentido respaldada en determinadas situaciones y que eso había terminado afectando a la relación. Pese a la ruptura, ambos siguen unidos por sus hijos, que se han convertido en la prioridad absoluta de la cirujana plástica. Como prueba, el primer vídeo que de este artículo recoge unas vacaciones en familia que Carla Barber pasó junto a sus dos hijos y su exmarido Joseph en la nieve tras su ruptura sentimental.

Su última relación conocida con Carlos Rubí

A comienzos de 2023, Carla Barber volvió a ilusionarse sentimentalmente junto a Carlos Rubí, un joven cirujano plástico con el que comenzó una discreta relación mientras todavía atravesaba una etapa muy delicada a nivel personal. Durante semanas ambos intentaron mantener el romance lejos de los focos, aunque finalmente la influencer terminó confirmando públicamente la relación.

La historia parecía haber devuelto la sonrisa a la canaria después de meses especialmente complicados y varios desamores. Sin embargo, la relación tampoco consiguió consolidarse. En primavera de 2024 comenzaron a surgir rumores de crisis que terminaron confirmándose poco después.

La distancia y los celos habrían sido algunos de los principales motivos de la ruptura. Además, el inicio de la relación también estuvo rodeado de cierta polémica debido al contexto sentimental en el que ambos se encontraban cuando comenzaron a conocerse. Finalmente, Carla Barber anunció públicamente el final de la relación asegurando que atravesaba un momento especialmente difícil y emocionalmente complicado.