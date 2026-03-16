Natalia Sette 16 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre una norma que tiene en la crianza de sus dos hijos

La emoción de Carla Barber al compartir un importante logro

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Aunque Carla Barber no muestra nunca la cara de sus pequeños, suele compartir con naturalidad algunos aspectos de la crianza de sus hijos de 2 y 3 años, Bastian y Bosco. Esta vez, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido aclarar una duda que muchos seguidores tienen sobre su forma de educarlos.

La doctora suele responder con frecuencia a preguntas de sus seguidores en Instagram y, en una de esas rondas de preguntas, una usuaria quiso saber si sus hijos veían dibujos animados. La respuesta de Carla fue directa y no dejó lugar a dudas. “Mis hijos no ven televisión”, ha dicho de forma clara.

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La influencer quiso ir un paso más allá y explicó que en su rutina diaria tampoco utilizan otros dispositivos electrónicos. “No tocan iPads ni móviles”, ha añadido. Con esto, Carla ha dejado claro que ha decidido apostar por un estilo de crianza muy concreto en casa. “Cero pantallas”, ha sentenciado.

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La doctora, que siempre ha defendido una educación basada en hábitos saludables, suele mostrar en redes muchos de los planes que comparte con los pequeños. Desde actividades al aire libre hasta viajes o deportes, su día a día está marcado por experiencias que buscan mantenerlos alejados de todo tipo de tecnologías.

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Diversos especialistas en desarrollo infantil coinciden en que limitar la exposición temprana a dispositivos electrónicos puede tener efectos positivos en el crecimiento de los niños. Durante los primeros años de vida, el cerebro se encuentra en una etapa clave de desarrollo y el aprendizaje se produce principalmente a través del juego, el movimiento y la interacción directa con el entorno.

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Por ello, una crianza con menos estímulos digitales puede favorecer la creatividad, la imaginación y la capacidad de concentración, además de fomentar que los pequeños exploren el mundo que les rodea de forma más activa. Además, reducir el uso de dispositivos electrónicos también puede beneficiar aspectos emocionales y sociales. Al pasar más tiempo interactuando con familiares, amigos o participando en actividades al aire libre, los niños desarrollan habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos.

Lo que está claro es que la médica apuesta por un método de crianza poco convencional pero en el que confía plenamente. Con esto intenta ofrecer a sus hijos un entorno que favorezca su desarrollo y bienestar desde pequeños.