La princesa de Gales ha aparecido sonriente y muy cercana por las calles de Londres entre vítores y aplausos

Trooping the Colour, el desfile donde la monarquía británica saca pecho: desde el estilo de Kate Middleton hasta la salud de Carlos III

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Kate Middleton ha vuelto a convertirse en el centro de atención durante la celebración del Trooping the Colour. La princesa de Gales ha aparecido sonriente y muy cercana por las calles de Londres entre vítores y aplausos. Según informa 'Vanitatis', ha escogido un vestido firmado por Catherine Walker, una de las diseñadoras más ligadas históricamente a la familia real británica.

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El diseño destaca por su silueta estructurada y favorecedora, con hombros marcados, cintura definida y una falda midi con movimiento mientras que el ribete recorre las solapas y el frontal. Este estilo lo ha complementado con un sombrero de Philip Treacy y el broche de los Guardias Irlandeses, uno de los detalles más simbólicos de la jornada. Con un maquillaje muy natural y un moño bajo, la princesa de Gales ha escogido un estilismo refinado y discreto para el desfile.

Carlos III se mimetiza con la reina Camila

En el carruaje Ascot Landau, Kate Middleton ha ido acompañada de su hijo pequeño a diferencia del año pasado, que le tocó a Charlotte. Los otros dos hijos del Heredero al Trono y su esposa, George y Charlotte, se han situado al otro lado del vehículo.

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Dos de los detalles que más ha sorprendido del desfile han sido el protocolo militar y la coordinación estética del rey Carlos III y la reina Camila. Los dos han acudido con un rojo regio con el fin de consolidar la imagen de unión y solidez institucional en un momento clave para la monarquía, ya que ha atravesado momentos difíciles durante los dos últimos años.

El rey Carlos III ha vestido el uniforme del regimiento que ha desfilado este año, los Grenadier Guards, luciendo la rigurosidad y la elegancia de las vestiduras oficiales. Y Camila ha elegido un vestido de Fiona Clare, una boina negra de Philip Treacy adornada con una pluma blanca, la insignia de la gorra de los Grenadier Guards y un broche de este grupo.

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El Trooping the Colour más solitario para Carlos III

El monarca se ha enfrentado al Trooping the Colour más solitario. Este 2026 los reyes Carlos y Camilla se han visto rodeados por un reducido número de acompañantes. Entre ellos destacaban el príncipe Guillermo, heredero al trono, su mujer, Kate Middleton, y sus hijos George, Charlotte y Louis. Junto a ellos estaban también otros miembros de la realeza como los príncipes Ana y Eduardo, la duquesa Sofía de Edimburgo y su marido o los duques de Gloucester.

El príncipe Harry y Meghan Markle no han acudido, como era de esperar al desfile militar. Ambos llevan sin asistir desde 2019. Y tampoco se contaba se contaba con la presencia del expríncipe Andrés ni de Sarah Ferguson, que se divorció del hermano de Carlos III. Aunque la ausencia más lamentada ha sido la de Lady Pamela Hicks, quien falleció el pasado 5 de junio a los 97 años. Prima del duque de Edimburgo y mano derecha de Isabel II, era uno de los miembros más cercanos a la realeza y querido por todos sus miembros, que lamentan su pérdida.

Carlos III ha entrado en carruaje y no en caballo, como dicta la tradición

El desfile, que se realiza para celebrar el cumpleaños del rey, es una muestra de cómo se encuentran los miembros de la familia real británica y para ver la relación entre ellos. En el caso de Kate Middleton, este evento ha servido para seguir de cerca su evolución del cáncer que le diagnosticaron en marzo de 2024. En esta ocasión, se ha podido ver a la princesa de Gales recuperada y con una gran sonrisa. Este año ha acudido acompañada de sus hijos en un carruaje,.

Carlos III ha entrado acompañado de la reina Camilla en carruaje pese a que la tradición marca que el monarca debe de entrar a caballo. El rey sigue arrastrando los problemas del cáncer que padece. Quienes sí que han hecho la entrada a caballo ha sido su hijo, el príncipe Guillermo, y sus hermanos, los príncipes Ana y Eduardo.