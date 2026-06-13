Antía Troncoso 13 JUN 2026 - 02:20h.

El colaborador de '¡De viernes!' desvela que ha pillado a Borja y Laura en una situación comprometida en los camerinos

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Laura Ulldemolins y Borja, participantes de 'Amor o lo que surja' han visitado el programa tras hacer pública su relación. La pareja se encuentra en una auténtica burbuja de amor desde que oficializaron su inesperado noviazgo. Tal es la pasión entre ellos, que antes de su entrevista, se han dejado llevar en uno de los camerinos de Mediaset. José Antonio León les pilló in fraganti y destapó lo ocurrido en el plató.

"Yo estaba en el camerino de al lado y he escuchado unos ruidos extraños", ha comenzado diciendo el colaborador, que seguidamente le preguntaba a Laura Ulldemolins por lo que había pasado: "Era por saber qué había sucedido en ese camerino, que habitualmente está siempre en silencio".

No solo esto, sino que, además, José Antonio León ha asegurado que "cuando han abierto ella estaba medio con la toalla y él en calzoncillos". Una impactante revelación que ha hecho que el público y el resto de los colaboradores se quedasen con la boca abierta.

Ante las palabras de José Antonio León, Laura Ulldemolins ha contestado de manera contundente, confirmándole su insinuación: "Sin tapujos, un polvo tonto". En 'shock' el colaborador ha exclamado: Pero, ¿de verdad? ¡Qué han copulado en Mediaset!". "No teníamos pensado que nos pillara, también te digo", ha añadido ella.