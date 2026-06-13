Fiesta 13 JUN 2026 - 20:45h.

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En el mes de mayo del año 2022, Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino, fueron detenidos por la Guardia Civil tras una investigación por el presunto homicidio de la tía de ella, Isabel Suárez, que tuvo lugar en junio del año 2021: el matrimonio fue acusado de haber envenado a la mujer para quedarse con su herencia. Finalmente, la acusación por homicidio fue descartada por los informes forenses, y el juicio oral comenzó bajo cargos de maltrato, detención ilegal y estafa.

'Fiesta' ha accedido al atestado de la Guardia Civil, que recoge los testimonios de médicos, cuidadoras y testigos que participaron en esta investigación sobre los cuidados que recibió Isabel durante los meses que convivió con Luis y Arantxa en Madrid. Por estos hechos, la fiscalía solicita seis años de prisión para ambos. El juicio, está visto para sentencia y la pareja ya no se muestra tan unida como antes.

Así era la vida de Isabel, según los testigos

Descontrol de sus medicamentos: se llega a relatar que Isabel podría haber estado hasta 21 días sin su medicación. Una de las cuidadoras vio el mal estado de Isabel y el doctor dijo que podría haber sufrido un ictus . Arantxa habría dicho "ahora mismo no puedo llevarla a Urgencia porque tengo que hacer los deberes con mi hijo".

Una de las cuidadoras vio el mal estado de Isabel y el doctor dijo que podría haber sufrido un . Arantxa habría dicho "ahora mismo no puedo llevarla a Urgencia porque tengo que hacer los deberes con mi hijo". Carencias de utensilios y aseo, destapado por las cuidadoras: no había esponjas o pañales. Era tal la falta de higiene que Isabel tuvo que ser tratada por piojos: "El descuido era absoluto".

destapado por las cuidadoras: Era tal la falta de higiene que Isabel tuvo que ser tratada por "El descuido era absoluto". Isabel estaba sola todos los fines de semana con la cuidadora.

Luis Lorenzo y Arantxa Palomino no contestaban a las llamadas de socorro que realizaban las cuidadoras, que les llamaban sin cesar cuando sucedía algo.

Este informe también recoge lo que la tía Isabel pensaba sobre su sobrina Arantxa y sobre el actor: