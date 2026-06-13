Lidia González 13 JUN 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, acompañada de Mario Jefferson, muestra su experiencia en el concierto de Bad Bunny

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Sandra Barrios ha podido disfrutar de una gran oportunidad y ha querido que todos sus seguidores vean cómo ha sido esta impresionante experiencia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que está sumida en una crisis personal con Juanpi Vega, muestra cómo vivió el concierto de Bad Bunny desde el palco presidencial. La influencer enseña todos los detalles y se sincera frente a las cámaras sobre el hecho de haber podido vivirlo. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no ha querido que nadie se pierda ni un solo detalle y, por eso, enseña, pieza por pieza, el conjunto que ha elegido para la ocasión: unas bermudas cortas y un body cómodo. Además, se vestido dispuesta para la ocasión, añadiendo un pañuelo y un colgante cómo accesorio. Sin embargo, la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha sido muy clara al hablar de un requisito indispensable para elegir vestimenta: “No soy tan mona y presumida, quiero ir cómoda y pasármelo bien”.

PUEDE INTERESARTE Sandra Barrios rompe a llorar y Juanpi Vega se sincera sobre qué ocurre entre ellos

Acompañada de Mario Jefferson, la creadora de contenido confiesa cómo se siente antes de entrar en el palco presidencial: “Brutal, estoy deseando entrar y cotillear”. Una vez dentro, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha contestado tajantemente a Mara, ha confesado cuál es su accesorio imprescindible de cara al concierto.

La exparticipante de ‘LIDLT’, rota por su distanciamiento con Juanpi Vega

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A pesar de haber vivido una semana llena de eventos, como el concierto de Bad Bunny y su reencuentro con Almudena Porras, Sandra Barrios ha vivido un auténtico varapalo emocional que ha querido contar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad y, rota, habla de su distanciamiento con Juanpi Vega. La influencer no puede controlar las lágrimas al hablar del duro momento que está travesando.

Su reencuentro con Almudena Porras tras ‘Supervivientes’

Sandra Barrios tenía muchas ganas de ver a una persona muy especial y ponerla al día de todo lo que está pasando en su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se reencuentra con Almudena Porras tras ‘Supervivientes’ y le cuenta su situación con Juanpi Vega. La andaluza no duda en opinar sobre esta relación y aconsejar a su amiga. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de esta conversación, en exclusiva, para Mediaset Infinity!