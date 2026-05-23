Lidia González 23 MAY 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el estado de su dedo tras el incidente que sufrió y la cicatriz que le quedó

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Sandra Barrios ha contado un impactante episodio de su vida. Acompañada de su madre, se ha sentado frente a las cámaras de mtmad y cuenta el accidente por el que sufrió una deformación en el dedo. Después de someterse a un doloroso tratamiento para acabar con su problema de sudoración, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela las secuelas que le quedaron tras este gran incidente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido asegura que tiene “el dedo amorfo” desde que vivió este percance. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta todos los detalles de este hecho. “Se quedó el dedo colgando”, afirma la creadora de contenido. La influencer, que ha hablado claro de su relación con Juanpi Vega, muestra el estado de su dedo y la cicatriz que le quedó.

Sandra actualiza su relación con Juanpi tras la Feria de Jerez

Se ha hablado mucho de Sandra Barrios y de su situación sentimental en las últimas semanas, especialmente tras la foto viral que ha subido junto a Juanpi. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su relación con el andaluz y cuenta todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra su relación. La creadora de contenido se abre en canal para explicar cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!