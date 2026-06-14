Fiesta 14 JUN 2026 - 19:15h.

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Esta semana ha trascendido en los diferentes medios de comunicación la noticia de la rebaja de 100 mil euros que ha hecho Lucas González al chalet que está vendiendo en Cádiz. El cantante, muy molesto por la difusión de esta información y por las insinuaciones que apuntan a que esta rebaja estaría motivada por posibles dificultades económicas, ha lanzado un tajante comunicado en sus redes sociales.

En este mensaje, el cantante ha estallado como nunca lanzando frases contundentes en contra de lo que considera un desprestigio hacia su persona. "Pues ahora no voy a vender la casa, para que se arañen la cara", "Llevo aguantando dos años. Solo sacan mierda", "¿Cómo pueden tirar el prestigio de una persona por la caras?", han sido algunas de las duras palabras del cantante.

Almudena del Pozo habla con el entorno de Lucas: "Su economía está saneada"

En el plató, la colaboradora de 'Fiesta', Almudena del Pozo, que ha podido hablar con el entorno más cercano de Lucas González tras la publicación de su explosivo comunicado, transmite lo que estos le han contado respecto a la situación económica del cantante:

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"Lucas se molesta porque se está diciendo que tiene problemas económicos. El entorno quiere dejar claro que su economía está muy saneada", dice la colaboradora, que respecto a la subida del precio del chalet de 200 metros cuadrados, situado en una exclusiva urbanización de Conil de la Frontera por la que ahora el cantante pide un millón cien mil euros, la colaboradora cuenta:

"Me dicen que no tiene prisa en venderla, pero que si no se está moviendo, han decidido bajar un poco el precio". Además, Almudena del Pozo desvela que la operación de nariz que tiene pendiente estaría a punto de producirse, ya que tendrá lugar después de su última revisión el próximo mes de julio. La colaboradora añade que, "si para entonces la casa no se ha vendido, va a ir a recuperarse allí".