¿Volverían a repetir experiencia Borja y Darío cambiándose los papeles en 'La isla de las tentaciones'?

No te pierdas ningún programa de la edición de 'Supervivientes 2026' en Mediaset Infinity

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En la previa de 'Supervivientes 2026' en Mediaset Infinity, Sandra Barneda se reencuentra con la mayoría de los concursantes de la edición, a excepción de los finalistas.

Es en ese momento cuando le pregunta a Borja Silva si repetiría la experiencia en Honduras: "Sin dudar porque no he quedado contento". Sin embargo, cuando la presentadora cambia el programa en la pregunta por 'La isla de las tentaciones', su respuesta es tajante: "¡Ni loco, Sandra!".

Sandra Barneda no entiende el motivo de su rotundidad: "Hacéis una pareja monísima, yo creo en el amor, ¿por qué no? Oye, salen reforzados, me parece que tenemos a dos, tres, cuatro o cinco bebés que han salido de parejas que siguen y son longevas". ¿Será igual de tajante Darío cuando le pregunte si volvería como tentador a República Dominicana?

¿Sería tentador Darío en 'La isla de las tentaciones'?

La presentadora se percata de que el cambio de 'look' de Darío "es digno para ser tentador de 'La isla de las tentaciones'". Y es que, según confiesa entre risas el exsuperviviente, está "ligando mucho".

Para imaginarnos cómo sería esa faceta de Darío, Sandra Barneda le pide que revele cómo sería su frase de presentación como soltero: "No sé, si al final voy ya veremos. Me lo tengo que pensar".

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Eso sí, tiene una condición: "Si es así, que no metan a Almudena y a Borja de pareja". "No va a pasar, que se quede tranquilo", añade su expareja presente en el plató