María Aguilar anuncia una feliz noticia: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Natalia Sette 05 MAY 2026 - 18:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores el gran paso que ha dado que marca un antes y un después en su vida

María Aguilar comparte su diagnóstico y explica el motivo por el que casi pierde un ojo

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María Aguilar, quien saltó a la fama como una de las grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’, atraviesa uno de los momentos más dulces y exitosos de su carrera profesional tras el difícil momento que pasó por su ruptura con David Vaquero . La malagueña ha sorprendido a sus más de 600.000 seguidores con una feliz noticia que marca un antes y un después en su vida.

Después de meses y meses viviendo de alquiler en Madrid , la creadora de contenido ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Con una emoción difícil de ocultar, María ha compartido una imagen que confirma su gran paso: “A mis 26 años he cumplido otra meta en mi vida, ¡soy propietaria!”, ha revelado orgullosa.

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La influencer se ha comprado su primera casa en Málaga, su tierra natal. Tras mucho tiempo y esfuerzo, ha conseguido una de sus metas de vida. María no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes han sido su motor durante este proceso. “No sabéis lo orgullosa que estoy de mí, gracias a mis padres que siempre me han ayudado en todo”, ha escrito emocionada. Además, ha dedicado unas palabras también a sus seguidores más fieles: “Por supuesto GRACIAS a vosotros que me habéis apoyado desde el minuto 1, esto tiene parte de cada uno”.

La andaluza ha prometido dar pronto más detalles sobre esta nueva propiedad, asegurando que sus fans vivirán todo el proceso de decoración y mudanza con ella. “Gracias a Dios que me ha demostrado una vez más que sus tiempos son perfectos, la gente buena siempre acaba brillando”, ha añadido. María asegura que seguirá trabajando duro para seguir cumpliendo sueños.

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Posteriormente, a través de sus ‘stories’, la joven se sinceraba sobre el vértigo que siente al haber dado este importante paso, sobre todo a nivel económico. “Estoy muy feliz, me da miedo también pero en la vida hay que arriesgarse”, ha confesado con sinceridad. Para terminar, ha mandado un mensaje de esperanza a todos por los que han pasado por una etapa dura: “Si estáis pasando por muy mal momento, todo pasa, y la gente buena siempre acaba brillando”.