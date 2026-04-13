Rocío Molina 13 ABR 2026 - 08:03h.

La exparticipante de 'LIDLT' recrea un maquillaje viral para conseguir una foto del DNI impecable

Marieta se sincera sobre su relación actual con Ana López y María Aguilar, sus compañeras de 'La isla de las tentaciones'

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María Aguilar ha revolucionado las redes al compartir paso a paso sus trucos para salir perfecta en la foto del DNI. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no se la ha querido jugar en un momento que es crucial y cuya instantánea va a tener que ver durante años hasta que toque su renovación. ¿Cuáles son sus pasos para salir perfecta en la foto del Documento Nacional de Identidad?

La que fuera pareja de David Vaquero y que también se le ha relacionado con Kylian Mbappé ha recreado un maquillaje viral diseñado específicamente para esta ocasión y para resaltar más frente a la cámara. El objetivo de María Brunn, tal como se conoce en redes, ha sido lograr un aspecto perfecto para "salir megamona", evitando verse mal en una fotografía que estará presente en trámites burocráticos.

¿Cómo lo ha hecho? La influencer de 26 años ha comenzado por preparar de manera exhaustiva su piel. "Hay que hidratarse muchísimo", es el consejo que ha dado y que ha cogido como máxima de su vídeo de inspiración. María Aguilar ha continuado su tutorial, utilizando iluminador y, "muy importante", tal como señala, una base de maquillaje que hay que aplicar "con brocha para garantizar una cobertura máxima".

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Al revelar sus trucos e ir dando los pasos a seguir, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido algunas dudas e incluso ha llegado a desconfiar de que el resultado fuera el que buscaba. "Me veo un poco cuadro", ha reconocido ante sus seguidores. Sin embargo, después de dar sus propios toques a este maquillaje se ha visto mucho mejor.

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Con bronceador, colorete, labios perfilados y utilizando su sombra favorita, la influencer se ha asegurado bien de que saldría fotogénica en la foto del DNI. ¿Lo habrá conseguido? La propia María Aguilar ha dejado claro que mostraría el resultado y lo prometido lo ha cumplido.

"¡Tenemos foto del DNI! ¿Qué os parece? Yo creo que el maquillaje que hicimos ayer ha funcionado bien", ha escrito, mostrando diferentes imágenes con las que la influencer ha presumido de nueva fotografía para su Documento Nacional de Identidad. Los resultados parece que han cumplido con las expectativas y sus seguidores también así lo han opinado.

"Foto brutal. Ojalá que te dejen ponértela", "fotaza", "siento envidia", "eres una Barbie", o "estás hermosa", son algunos ejemplos de los comentarios que ha recibido a través de su perfil oficial de Instagram.