Lorena Romera 15 JUN 2026 - 17:10h.

La colaboradora de televisión da la última hora sobre el estado de salud de su hijo tras sufrir una dolorosa pérdida

El relato de Raquel Bollo sobre el día que intentó quitarse la vida: "No me asustaba la muerte, ya estaba muerta"

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Raquel Bollo está atravesando un momento de lo más complicado. La colaboradora de televisión y diseñadora ha compartido a través de su perfil de Instagram una imagen que le ha servido para desahogarse tras un durísimo revés. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha comunicado la dura pérdida que ha sufrido, que le ha dejado con el "alma rota". Un varapalo que ha coincidido con el ingreso hospitalario de su hijo, Manuel Cortés, cuyo pronóstico continúa siendo reservado.

La también escritora, que acaba de publicar su libro autobiográfico, se ha sincerado sobre el dolor que siente: "Ha sido un fin de semana de esos que no quieres vivir nunca, pero sí. A veces no entiendo cosas de esta vida, pero lo importante es que mi amiga ha dejado de sufrir... Aunque nos haya dejado con el alma rota". La sevillana, de 50 años, reconoce que tras estos días de duelo esperaba empezar la semana "de otra forma, porque la vida sigue", sin embargo, ha tenido que volver al hospital.

Esta vez, por la salud de Manuel Cortes. Junto a una imagen en la que se ve una camilla de hospital y una vía médica, la televisiva ha explicado que su primogénito está a la espera de un diagnostico: "Aquí estoy una vez más con mi hijo y espero que esta vez le den solución. Esto empieza a ser ya desesperante", ha señalado la influencer. Esta última hora sobre el estado de salud del artista ha hecho saltar todas las alarmas de los usuarios de redes sociales, que no han tardado en hacer llegar a la familia todo tipo de mensajes de preocupación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como Raquel Bollo destaca, esta no es la primera vez que la salud de Manuel Cortés mantiene en vilo a su entorno más cercano, de ahí el desgaste de la situación. A la espera de que la colaboradora o el propio cantante actualicen su estado médico y desvelen el diagnóstico definitivo, las redes sociales se han convertido en un canal de apoyo para una madre que, sin apenas tiempo para pasar por el luto del fallecimiento de su amiga, afronta una de sus semanas más difíciles.