Lorena Romera 06 MAY 2026 - 13:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado detalles de su libro autobiográfico, en el que repasa los episodios más complicados de su vida

Sale a la luz el nuevo proyecto de Raquel Bollo lejos de la televisión: "El gran misterio"

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En las últimas semanas, las redes de Raquel Bollo han sido un hervidero de pistas y mensajes enigmáticos, haciendo que la expectación de sus seguidores fuese creciendo cada vez más. La diseñadora de moda, exconcursante de 'Supervivientes', que ha mantenido en los últimos años una relación de idas y venidas con el foco mediático, advertía en Instagram que algo "muy importante" estaba a punto de ver la luz. Ahora, la sevillana se ha sincerado sobre su nuevo proyecto, que marca para ella un antes y un después.

Con un mensaje cargado de emoción, en el que muestra también su lado más vulnerable, la madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha explicado la naturaleza de este proyecto tras acudir al plató de 'Fiesta' y mostrárselo a Emma García sin compartir de qué se trataba públicamente. A través de un vídeo en el que cuenta por primera vez todos los detalles de esta nueva andadura profesional, la tertuliana confiesa que ha sido un proceso que ha supuesto para ella una auténtica montaña rusa emocional.

"Llevo semanas anunciando a las personas más importantes de mi vida el que es el paso más difícil, pero posiblemente el más liberador de mi vida", ha comenzado explicando. "No ha sido un camino de rosas. Ha sido duro porque al final te remueve cosas que tienes guardadas en un cajón", ha reconocido la televisiva, hablando por primera vez de este proyecto, que por fin ve la luz. "Pero como todo en la vida… cuando algo merece la pena, no es fácil", reflexiona Raquel Bollo.

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Un vídeo en el que la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para agradecer a sus seguidores por todos estos años de apoyo incondicional. "Vosotros me habéis acompañado cuando nada era fácil y cuando ese ruido me hacía daño. Gracias a esta comunidad tengo un oficio que amo y disfruto. Por todo eso, y porque me ayudasteis a construir una vida después del ruido, os quería confirmar que he escrito un libro sobre mi vida que ya está en preventa en Internet", ha anunciado finalmente la colaboradora, desvelando de qué se trata este proyecto en el que ha volcado todos sus esfuerzos.

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La biografía del libro de Raquel Bollo

Un 'ruido' al que también hace referencia en el título de esta biografía, La vida después del ruido, que llegará a las librerías el próximo 3 de junio y que supone el salto al mundo literario de Raquel Bollo. La editorial encargada de publicar la obra, presentan así sus memorias autobiográficas:

"Durante años, Raquel Bollo vivió rodeada de miradas, juicios y titulares. Entre el ruido, el dolor y el silencio, aprendió a sostenerse, a recomponer lo roto y a seguir caminando. Este libro es un relato de su vida: de las sombras que dolieron y de la luz que llegó después. La sevillana comparte por primera vez la incomprensión que sufrió y el daño que le hicieron tantas mentiras. Pero, sobre todo la fuerza que la llevó a levantarse y a reinventarse desde la calma, gracias a su familia y a la ayuda de una mujer que la cogió de la mano durante los momentos más difíciles: Isabel Pantoja".