Lorena Romera 09 JUN 2026 - 15:34h.

La colaboradora, sobre su intento de suicidio: "No me asustaba la muerte, ya estaba muerta en vida"

Los primeros fragmentos del libro de Raquel Bollo: "Sé que no soy culpable de lo que me sucedió"

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Raquel Bollo ha decidido romper con su pasado y plasmar en papel el doloroso calvario que marcó su vida. La colaboradora ha publicado La vida después del ruido, su libro autobiográfico en la que repasa los pasajes más oscuros de los ocho años de matrimonio con Chiquetete, fallecido en 2018. En estas páginas, la que fuera concursante de 'Supervivientes' relata una realidad marcada por los malos tratos físicos y psicológicos, sumada a las adicciones del artista, que la hizo tocar fondo de la manera más trágica posible.

Sintiéndose completamente "sola, hundida y sin recursos económicos" para afrontar un proceso de separación que su propia abogada de entonces le desaconsejó iniciar por falta de credibilidad, la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo cuenta que vio en el suicidio su única vía de escape: "Pensé que la solución estaba en un bote de pastillas".

La situación psicológica de la televisiva era límite, hasta el punto de que anímicamente ya se sentía completamente desesperanzada: "No me asustaba la muerte porque, en realidad, yo ya estaba muerta en vida". Por fortuna, la intervención de su tía Juli evitó que aquel intento de quitarse la vida terminase en tragedia.

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Tras este dramático episodio, la diseñadora tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario, iniciando posteriormente su tratamiento en salud mental con su primera sesión de psiquiatría. En una de esas huidas de casa, llegó a perder el bebé que estaba esperando.

Sin embargo, aquel bache no detuvo el infierno doméstico que experimentaba junto al cantante, ya que, según narra textualmente, de regreso a la convivencia familiar "seguían las voces, los golpes y el desgarro de una niña hecha mujer a la fuerza".

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Con esta sobrecogedora confesión en La vida después del ruido, Raquel Bollo pretende visibilizar el durísimo proceso de superación que experimentó antes de lograr desvincularse por completo de aquella relación. Aunque fue un proceso complicado, la exconcursante de 'Supervivientes' consiguió sanar y renacer a nivel personal y profesional.