Lorena Romera 07 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le dedica unas significativas palabras a la tonadillera, que fue clave en sus "momentos más difíciles"

Raquel Bollo, sobre su libro biográfico: "Ha sido duro porque al final te remueve cosas"

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Raquel Bollo ha dado el paso definitivo para cerrar las heridas del pasado. Después de varias semanas creando incertidumbre, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha anunciado la publicación de su libro biográfico. Una obra que cuenta con un agradecimiento a Isabel Pantoja, incluida en la sinopsis que publica la editorial. Aunque de momento se desconoce el contenido de las páginas, este gesto con la tonadillera, y cómo se refieren a ella, no ha pasado desapercibido.

La colaboradora de televisión ha decidido plasmar sus vivencias en un libro que hace un repaso por algunos de los episodios más difíciles de su vida. Desde la página web oficial -desde donde ya se puede proceder a la preventa antes de su llegada a las librerías el próximo 3 de junio-, apuntan a que se trata de un "relato de su vida, desde las sombras que dolieron hasta la luz que llegó después".

"Raquel comparte por primera vez la incomprensión que sufrió y el daño que le hicieron tantas mentiras", señalan. Una publicación que ha servido para, además, aclarar en qué punto se encuentra su relación con Isabel Pantoja tras años de altibajos públicos. Y es que, en ese proceso de sanación personal, aseguran que la televisiva no estuvo sola, ya que contó con el apoyo de su familia y, especialmente, de la cantante, que fue clave para ella.

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A pesar de las constantes especulaciones sobre un distanciamiento entre ambas, Raquel Bollo ha aprovechado este lanzamiento para dedicarle unas significativas palabras a través de su biografía: "La sevillana habla de la fuerza que la llevó a levantarse y a reinventarse desde la calma, gracias a su familia y a la ayuda de una mujer que la cogió de la mano durante los momentos más difíciles: Isabel Pantoja".