Gerard y Claudia vuelven a la carga y protagonizan un tensísimo cara a cara entre gritos: "No me vengas con tonterías"
La guerra continúa: Gerard y Claudia incendian como nunca el debate final de 'Supervivientes 2026'
Sandra Barneda, tajante con Álex Ghita tras su tenso momento en plató con varios exconcursantes: "La mala educación no la aguanto"
Sin duda, si hay un enfrentamiento que se recuerda en esta edición de 'Supervivientes 2026' que ha puesto su colofón final con Maica Benedicto como la ganadora, es el que tuvo lugar entre Gerard y Claudia tras unas nominaciones que acabó con ambos sancionados y con un choque que trascendería más allá de la palapa. Un choque que ha sido recordado durante el debate final de 'Supervivientes' este domingo y que ha provocado que ambos se vuelvan a enzarzar de nuevo con Sandra Barneda teniendo que frenar la situación.
Gerard ha señalado que Claudia viene "con un show creado" y esta ha estallado: "Vas a hablar tú de show cuando vendes a Maica por nada". Además, ha apuntado lo siguiente: "Serás la reina del contenido, pero que se le haya dado protagonismo a una persona que como superviviente ha sido un cero...", ha apuntado. La tensión entre los dos ha ido aumentado sobre la marcha, hablando uno por encima del otro y achacándose frases o palabras como "victimista" o "vendes a cualquiera", entre otros.
Sandra Barneda, obligada a intervenir hasta en tres ocasiones
Sandra Barneda ha frenado este tenso momento: "La gente se intenta escuchar... vamos a hacer el esfuerzo". Pero tras ver unas imágenes de las broncas que han tenido en su paso por Honduras, la tensión ha vuelto de nuevo a aparecer, con Gerard asegurando que el concurso de Claudia se ha basado en "desquiciar a todo el mundo". Por otro lado, le ha echado en cara que haya comido tanto y "no haya pescado nada", tachándola de "víctima". Claudia, por su parte, ha recordado que jamás -ni a Maica ni a ella- le han elegido para ninguna recompensa.
La presentadora se ha visto de nuevo obligada a intervenir: "No puedo vivir de nuevo este tono. Respetaros, porque quiero conciliación y autocrítica". En ese momento, Claudia ha dejado claro que ella también se ha sentido mal en diferentes situaciones, sobre todo por Gerard. "Yo fallé, me arrepentí y pedí disculpas, pero tú a mí no", ha dicho Gerard, "dolido" porque -según él- la vara de medir no es igual para todo el mundo. "No me vengas con tonterías", ha dicho Claudia, originando de nuevo un cara a cara entre ellos.
"Habría abandonado 'Supervivientes'", ha dicho una Sandra Barneda que cree que "hay que saber parar" y viendo de nuevo entre medias para intentar calmar las aguas en pleno debate.