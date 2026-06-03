Ana Carrillo 03 JUN 2026 - 14:58h.

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Gerard Arias ha compartido un vídeo en TikTok opinando sobre los tres concursantes que estaban nominados antes de la salvación de Aratz Lakuntza - Claudia Chacón y Maica Benedicto continúan en la cuerda floja y una de ellas será la expulsada en la gala del jueves - y ha abierto el debate entre los seguidores de 'Supervivientes 2026'.

El bombero no ha ocultado en sus stories de Instagram que su deseo era que se salvara Aratz porque lo considera un gran superviviente: "Una final justa es lo único que pido". Ahora que están nominadas Claudia y Maica, le ha mostrado su apoyo a la exconcursante de 'Gran Hermano', pidiéndole a sus seguidores el voto para ella; pero en su vídeo de TikTok ha ahondado más en la opinión que tiene de sus tres compañeros, cosechando comentarios tanto en contra como a favor de sus palabras.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que le gusta Aratz porque cree que ha sido bueno en la pesca y como superviviente en general, ayudando siempre a sus compañeros, pero ha añadido que "a nivel de contenido le ha costado un poquito, pero luego se ha metido más en lo que es el concurso y ha empezado a mojarse un poquito más": "Para mí es un gran finalista".

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Sobre Maica, Gerard ha recordado que eran amigos íntimos antes del concurso y que en Honduras su relación ha vivido fuertes altibajos: "No me ha gustado nada cómo se ha comportado ella conmigo e imagino que a ella tampoco le habrá gustado cómo me he comportado yo con ella".

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Pese a los baches en su amistad, el de Tomelloso ha querido resaltar que la ve una justa finalista por "haberse superado a sí misma" y mostrarse interesada en aprender a pescar y en recoger leña: "Si gana, a mí me alegrará un montón".

Sobre Claudia, con la que vivió un romance en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', ha subrayado que la considera una buena persona, pero ha añadido: "Creo que el personaje se la ha comido: su estrategia es sacar de quicio a todo el mundo".

Gerard ha explicado que cree que Claudia es buena generando contenido pero no en la supervivencia ni en las pruebas: "No ha ido a pescar peces porque no le ha dado la gana, con la leña no ha sido la que más ha ayudado ni ha sido la que más se ha quedado con el fuego, entonces a nivel de supervivencia bastante mal; y a nivel de pruebas tampoco se ha llevado ningún collar de líder ni ha ganado muchas pruebas individuales".