Maica y Gerard tienen un tenso enfrentamiento en su reencuentro en el debate final de 'Supervivientes 2026'

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Llegaron a Honduras siendo muy amigos, pero su paso por 'Supervivientes 2026' ha hecho mella en la relación entre Maica y Gerard, quien llegó a asegurar que el manchego vendía a cualquiera por televisión. Algo en lo que se reafirma parcialmente la ganadora del concurso: "Cualquier persona no creo que venda pero, a mí sí que lo hizo un poco".

Y es que el exconcursante confiesa que le han "dolido mucho" muchas cosas por parte de la que considera su amiga: "Cuando yo me he sentido en el momento más vulnerable de mi vida cuando me pasó lo de Claudia, no pido apoyo porque pienso que fallé, pero sí me hubiera gustado que hubieras dicho 'a Gerard lo conozco desde hace un año y lo que me ha demostrado es que es una buena persona'. Me sentí muy decepcionado".

"A mí lo que me duele es que os hayáis metido casi en la final con el victimismo, eso es lo que me duele", añade. Es ahí cuando Sandra Barneda le corrige: "No se han metido casi en la final. Maica, te guste o no, es ganadora".

Además, pregunta cuál es el motivo por el que decidió apoyarla si realmente piensa así: "Lo hice porque es mi amiga y yo la amistad la valoro, lo que pasa es que hay cosas que no me gustan". Sin embargo, no logra convencer a la presentadora, dándole otra justificación que hace que la tensión entre ellos salte por los aires.

Maica, a Gerard: "Qué fraude"

"Porque cuando ha entrado ha dicho que soy del 10% que no se alegra de que haya ganado y me ha llamado mentiroso de muy malas maneras a la primera", argumenta el exsuperviviente, quien además añade: "Estoy viendo que el concurso no me lo ha perjudicado solo Claudia, me lo ha perjudicado Claudia y Maica que era mi amiga".

Una actitud diferente a la de la final, donde todavía pensaba que era su amiga, confiesa. Sin embargo, Maica tiene otra percepción: "Constantemente te ha importado solo cómo quedar. Me defendías porque querías el aplauso fácil y el apoyo de mi público. Qué fraude".

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