Ana Carrillo 16 JUN 2026 - 19:04h.

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Gerard Arias ha visitado 'En todas las salsas', que está disponible al completo en Mediaset Infinity, tras su paso por 'Supervivientes 2026' y, además de aclarar en qué punto está su relación de amistad con Maica Benedicto, ha confesado que no se ha besado con ninguna chica desde que regresó a España pero que le ha llamado la atención una participante de 'La isla de las tentaciones 10'.

El bombero vive con David Vaquero, tentador VIP de esta edición que consiguió conquistar a Leila, y puso la televisión para verlo y fue entonces cuando se quedó prendado con una de las habitantes de Villa Deseo, a la que se ha declarado en pleno programa de 'En todas las salsas', como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que la define como "increíble" y "guapísima".

"Nos saldrían unos niños guapísimos", ha declarado el de Tomelloso, que ha añadido que le gustaría formar una familia y que cree que, a sus 33 años, todavía no ha conocido a la persona con la que dar ese paso: "Hasta ahora no ha llegado la mujer que me haya llenado tanto física como intelectualmente, pero creo que llegará sin buscarla, a lo mejor es ella".

Gerard ha explicado que estaría dispuesto "a tomar un café" con ella y que lo más importante sería descubrir que existe una conexión entre ellos: "Por mucho que me guste físicamente o personalmente, cuando esté con ella si no notase una conexión al mirarle a los ojos no iría a ningún lado".