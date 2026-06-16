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'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con el 'Hotel Palace'

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Victoria Federica y Froilán habrían vuelto a hacer de las suyas. Según asegura el medio de comunicación 'esRadio', los nietos del emérito se habrían hecho un 'simpa' en el prestigioso 'Hotel Palace'.

Según asegura este medio de comunicación, esto habría sucedido el domingo después de que , después de acudir a la plaza de toros de Las Ventas a ver la corrida de su amigo Andrés Roca Rey, acudieron justo a unos amigos a tomarse algo al mítico hotel madrileño.

'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con el hotel, que ha asegurado "no saber absolutamente nada" del presunto 'simpa' de Victoria Federica y Froilán.

'Vamos a ver' ha podido hablar con el grupo de personas que presuntamente habría pagado la cuenta del 'simpa' de los nietos del emérito y de sus amigos

Este programa también ha podido con un grupo de personas que habría sido testigo y aseguran que, cuando Victoria Federica y sus amigos se van, a ellos les llega una cuenta de 350 euros.

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Según estos testigos, ellos mismos pagaron la cuenta para no complicar más la situación y explican que fue el propio grupo de Victoria Federica y Froilán quienes pidieron que ellos pagaran sus consumiciones.

Desde el entorno de los sobrinos del emérito, una persona que estaba allí presente cuando sucedió todo, defiende que ellos no estuvieron en la barra si no en la terraza y que al irse no debían nada ya que habían pagado su cuenta.