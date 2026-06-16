Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 19:12h.

¿Qué pasó con el tercer vestido de Makoke en su boda elegido por Pelayo?: la respuesta

El menú de cinco estrellas de la boda de Makoke y Gonzalo: sorbete de hierbas ibicencas, ensalada de langosta y lubina

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Algunos colaboradores presentes en el plató de 'El tiempo justo' y amigos de Makoke, como Pelayo Díaz o Marta López, han aclarado todas las polémicas de su boda en Ibiza, con pelos y señales. Y es que la boda de la colaboradora ha recibido grandes críticas en los últimos días, pero algunas como Marta López lo tienen claro: "Yo que he estado en las dos (bodas), esta ha sido la buena".

En primer lugar, Pelayo Díaz ha comentado los dos vestidos que ha llevado Makoke para la boda, desvelando todo al respecto de un tercer vestido que nadie ha llegado a ver... ¡pero que el propio Pelayo ha podido aportar pruebas fotográficas de ello!: "El final de esta historia le corresponde a Makoke contarla. El tercer vestido era un Paco Rabanne, lo compramos -le pertenece a Makoke- y forma parte de una colección de 1966 de 'Doce vestidos imposibles creados con materiales poco llevables'".

Ha sido en ese preciso momento cuando Pelayo ha aportado un documento gráfico a todos los presentes en plató que corrobora que Makoke se puso el día de su boda ese tercer vestido: "¡Qué vestidazo!" o "está impresionante" son algunas de las reacciones que hemos podido ver entre los colaboradores. Tras las palabras del diseñador, podemos decir que ha habido un tercer vestido. Pero nuevos detalles han salido a la luz de la boda de Makoke, por lo que no todo se ha quedado ahí.

El álbum prohibido de la boda

César Muñoz ha anunciado más secretos de la boda, concretamente el álbum prohibido, o lo que es lo mismo, las fotos que jamás ellos (ni Makoke ni su marido Gonzalo) querrían que salieran a la luz. Y es que como bien hemos visto en 'El tiempo justo' a través de unas imágenes, la pareja ha disfrutado de un buen baño en la playa. Y no solo la pareja, también vemos a otros rostros conocidos como Javier Tudela, Anita Matamoros...