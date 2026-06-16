Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 19:50h.

El balance de ventas del libro de Alejandra Rubio, al descubierto: "Ha ganado 2.000 euros brutos"

Alejandra Rubio habla de su nuevo proyecto profesional tras el éxito de su novela

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La revista 'Lecturas' ha echado números y asegura que Alejandra Rubio habría ganado alrededor de unos 2.170 euros brutos por su primera novela, que ha publicado tras dos años escribiéndola, con más de 1.000 ejemplares vendidos y un balance de ventas que se resume en unos 90 euros al mes.

Luis Pliego, director de 'Lecturas', ha dado todos los detalles al respecto, asegurando que a día de hoy, el libro de Alejandra Rubio ha vendido un total de 1.277 ejemplares: "A 17 euros el ejemplar... ella ha ganado por un libro que dice haber tardado dos años por escribir, 2.000 euros brutos".

"Con impuestos, pues la mitad. Si calculamos lo que ha ganado por el tiempo que ha estado escribiéndolo, ha ingresado unos 90 euros al mes brutos", añade el director de 'Lecturas'.

"Está muy por debajo de la media de un libro corriente"

Unas cifras que, señala Luis Pliego, están "muy por debajo de la media de un libro corriente". Además, el director de 'Lecturas' asegura que "desde el entorno de Alejandra Rubio están filtrando el rumor de que Netflix estaría interesada en comprar la novela para hacer una serie". "De un libro que ha vendido 1.200 no es ningún aval de que eso lo vaya a ver alguien luego", subraya Luis Pliego.