Lidia González 17 JUN 2026 - 13:32h.

El exparticipante de ‘Supervivientes’ saca a la luz su faceta como empresario y se sincera sobre su futuro profesional

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Gerard Arias ha querido destapar una de sus facetas más desconocidas durante su visita al videopodcast de ‘En todas las salsas’. Después de confesar qué participante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha llamado la atención, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla de sus negocios fuera de la televisión. El influencer no ha escatimado en detalles y desvela la decisión que ha tomado tras su regreso de Honduras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de su salto a la fama y el trabajo que realiza como creador de contenido, lo cierto es que el exparticipante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ tiene varios proyectos profesionales que nada tienen que ver con el mundo televisivo. El influencer ha sacado a la luz todas sus facetas como empresario: “Llevo diez años teniéndolas”.

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Además, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado de un proyecto que ha puesto en marcha a raíz de su paso por ‘Supervivientes’. Gerard Arias, que ha tenido un tenso enfrentamiento con Claudia Chacón, ha explicado cómo, en las playas de Honduras, llegó su inspiración para crear este negocio: “Cuando estás allí le das muchas vueltas y fue lo primero que hice al volver”.

Gerard Arias se sincera sobre su relación con Maica Benedicto tras ‘Supervivientes’

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Gerard Arias y Maica Benedicto formaban uno de los tándems más unidos de esta edición de ‘Supervivientes’, pero parece que su amistad está más fría que nunca. El creador de contenido se sincera sobre su relación tras su paso por el reality y todo lo que ha pasado entre ellos. El influencer habla de los motivos por los que ha habido un distanciamiento con la murciana y confiesa si tiene la puerta abierta a una reconciliación.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara su ausencia a la fiesta de Alba Paul

Alba Paul no dudaba en celebrar, por todo lo alto, el fin de su paso por Honduras invitando a algunos de sus compañeros de ‘Supervivientes’, entre los que no se encontraba Gerard Arias. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su ausencia a la fiesta y explica el motivo que le dio la influencer para no invitarle. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!