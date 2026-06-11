Lidia González 11 JUN 2026 - 17:59h.

La mujer de la concursante de ‘Supervivientes’ asegura que se le han caído campañas de publicidad con “dos marcas muy gordas” por su condición sexual

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Dulceida ha sorprendido con unas impactantes declaraciones sobre algo que le ha pasado a lo largo de su trayectoria laboral. Además de sincerarse sobre la ausencia de Alba Paul por su participación en ‘Supervivientes’, la influencer destapa que dos marcas han rechazado trabajar con ella por su orientación sexual. Esta confesión de la catalana ha generado muchas reacciones y los colaboradores no han dudado en hablar al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

“Se me han caído dos cosas con marcas muy gordas y nos hemos acabado enterando de que era por mi condición sexual”, aseguraba la creadora de contenido frente a las cámaras. La influencer, que ha desvelado la sorpresa que ha preparado para el regreso de su pareja, se atrevía, incluso, a acotarlo en el tiempo y reflexionaba sobre lo que le había sucedido: “Una pasó el año pasado y la otra era una marca que me gustaba mucho, pero ya no”.

Aida Domènech no solo se ha atrevido a sacar a la luz este tema, sino que también ha querido hablar de la preocupación que tiene sobre los comentarios que su hija pueda recibir en el futuro por el hecho de tener dos madres: “Tengo miedo”.

Tras escuchar el testimonio completo de la creadora de contenido, se ha establecido el debate en el plató de ‘En todas las salsas’ y los colaboradores no han dudado en dar su opinión más sincera. “Déjame que lo dude, no vayas por ahí para dar pena”, asegura tajantemente Fani Carbajo. Por su parte, Vai, presentadora del programa defiende la postura de la influencer, pero añade: “Creo que debería haber dado nombres”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!