Lidia González 17 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y el influencer desvelan hasta qué punto su amistad en el reality era real

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Oriana Marzoli ha vuelto a verse las caras con una de las personas que más ha marcado su último paso por televisión y ambos se han mostrado muy sinceros con todos sus seguidores. Después de confesar si está abierta al amor tras su ruptura con Facundo González, la que fuera participante de ‘Supervivientes’ y Kunno cuentan toda la verdad sobre su relación. La venezolana habla claro sobre su paso por el concurso y no duda en decir todo lo que piensa. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido y el influencer mostraron un fuerte unido durante su paso por ‘LCDLF’ y han aparecido juntos en el canal de mtmad de la venezolana para confesar hasta qué punto esta amistad ha sido real. “No me corto, cuando algo no me cuadra…”, comienza explicando Oriana Marzoli. La influencer, que ha contestado a las críticas sobre por qué ella no se ha mudado con su expareja, ha sido muy transparente al explicar qué es lo que menos le gusta de Kunno: “Era una cosa obsesiva”.

Además, ninguno de los dos ha tenido reparos a la hora de decir lo que piensan realmente sobre el concurso en el que han participado y lo que han vivido dentro. “La expulsión fue extraña”, asegura tajantemente la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ y su excompañero también han confesado cuál era su opinión sobre el otro antes de conocerse y desvelan si tenían prejuicios. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!