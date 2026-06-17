Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 17:26h.

La cantante colombiana ha levantado rumores sobre un posible nuevo amor en su vida: el famoso actor mexicano con el que ha sido fotografiada

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Shakira ha generado rumores sobre una nueva posible ilusión en su vida después de que su ruptura con Gerard Piqué haya marcado un antes y después no solo en lo personal, sino también en su carrera.

La nueva ilusión vendría de un posible romance con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, con quien ha sido fotografiada saliendo del restaurante Sunset Tower Hotel en Los Ángeles tras tener lo que sería una de sus primeras citas románticas a solas. Y aunque la colombiana ha confirmado en muchas entrevistas que ahora ella se encuentra en una etapa en la que prefiere centrarse en su carrera y en el cuidado de sus hijos, dejando el amor a un lado, estas imágenes de una supuesta cita con el actor podría significar que finalmente Shakira ha vuelto a enamorarse.

Esta fotografía no ha parado de circular por redes sociales, de hecho, ha recibido miles de comentarios de sus fans alegrándose por la cantante después de que haya pasado por una mala racha por la ruptura con el futbolista y haya resurgido de sus cenizas creando incluso un nuevo personaje artístico con el tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Los cariñosos gestos del actor con Shakira

Ninguno de los dos ha querido desmentir o afirmar que tengan algún tipo de relación, ni siquiera han hablado sobre este encuentro, del que salían riéndose, felices y sin esconderse. Incluso se quedaron en la puerta, a la vista de todas las cámaras que no dejaron de fotografiarles mientras charlaban tranquilamente alargando la velada.

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Además, el actor ha dejado ver la caballerosa manera con la que trató a la cantante a la salida de la cena, abriéndole la puerta del hotel para que saliese ella primero y repitiendo esta misma acción con la puerta del coche. Además, también fueron fotografiados en el coche, él iba conduciendo sin dejar de sonreír mientras que ella se montó en el asiento de copiloto sin poder parar de charlas con el que podría ser su nuevo amor.