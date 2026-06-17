Maria Eduarda, la joven que falleció el sábado tras hacer puenting sin cuerda de seguridad en Brasil llevaba consigo una GoPro

Los instructores que debieron atar a Maria Eduarda reconocen una falta de entendimiento antes del salto

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La cámara GoPro que llevaba María Eduarda Rodrigues de Freitas en el momento de su fatal salto de puenting en Brasil se ha convertido en una de las piezas clave de la investigación. El dispositivo, que la joven de 21 años sostenía durante la actividad, desapareció tras el accidente y su paradero sigue siendo un misterio.

Los investigadores consideran que las imágenes grabadas podrían ayudar a reconstruir con precisión los segundos previos a la caída y esclarecer cómo se produjo el error que acabó con la vida de la joven en Limeira, en el estado brasileño de São Paulo.

Durante los interrogatorios a los tres instructores detenidos, uno de los puntos sobre los que se insistió fue precisamente la desaparición de la cámara. Sin embargo, uno de los tres instructores arrestados, Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, no supo explicar qué ocurrió con el dispositivo después del accidente.

Las imágenes de la GoPro revelarían si se siguieron los protocolos de seguridad antes del salto

La relevancia de la GoPro radica en que podría mostrar si se siguieron correctamente los protocolos de seguridad antes del salto. Según la investigación, ninguno de los responsables se aseguró de conectar la cuerda que debía sujetar a María Eduarda tras lanzarse al vacío desde el puente. La víctima eligió la modalidad de 'avioncito', en la que los instructores lanzan a la persona por la fuerza, en lugar de que salte por sí misma.

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Las declaraciones de los acusados tampoco han ayudado a aclarar quién era el encargado de realizar esa comprobación fundamental de la cuerda. Maicon Fernandes Cintra, de 42 años, aseguró que esa tarea la realizaban indistintamente él y Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32. Este último, por su parte, afirmó no recordar si su función era atar la cuerda o supervisar el procedimiento. Estos dos instructores también siguen siendo investigados.

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Mientras los tres instructores sostienen que se trató de un accidente, la búsqueda de la GoPro podría resultar determinante para conocer exactamente qué ocurrió en los instantes previos a la tragedia y si hubo fallos de seguridad que pasaron desapercibidos. Se desconoce qué ocurrió con el dispositivo tras la caída.