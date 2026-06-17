El FBI ha detenido a cinco acusados de planear un ataque con drones y francotiradores en la fiesta del 80 cumpleaños de Donald Trump

Trump cumple 80 cumpleaños: de la inmobiliaria familiar a la presidencia de Estados Unidos para gobernar el mundo a su antojo

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WashingtonLa celebración del cumpleaños de Donald Trump en la Casa Blanca ha dado mucho de qué hablar. Además del brutal combate que protagonizó Ilia Topuria y los momentos que dejó el presidente del Gobierno, la celebración ha vuelto a ser noticia tras conocerse el ataque que consiguió frustrar el FBI en pleno cumpleaños.

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Según ha informado el departamento de Justicia de Estados Unidos, se han oficializado cargos contra cinco individuos acusados de planear un ataque con drones cargados de explosivos y francotiradores durante el evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca por el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

El plan con el que intentaron atentar en el cumpleaños de Trump

Según los documentos judiciales, los sospechosos identificados son Tycen Proper, de 19 años y residente en el estado de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri; y Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska, a quienes las autoridades atribuyen distintos roles en la planificación y coordinación del ataque.

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El plan contemplaba presuntamente el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores para causar numerosas víctimas en el marco de la velada del UFC del domingo en Washington.

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La investigación se inició el 10 de junio, cuando la Policía de Ohio acudió a la vivienda de Proper tras el aviso de su madre, que alertó sobre la compra de armas y sobre comentarios "preocupantes" del joven.

Al parecer y según recogen los medios estadounidenses, Proper gastó 3.000 dólares de su "dinero de graduación" para comprar "gran cantidad" de munición, armas, cargadores adicionales y otros artículos para el presunto ataque.

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De acuerdo con los documentos judiciales, los sospechosos habrían utilizado inicialmente TikTok para contactar entre sí. Tras iniciar estas primeras conversaciones, los jóvenes utilizaron aplicaciones de mensajería encriptada, donde crearon distintos grupos de chat para organizar equipos de francotiradores y operadores de drones, y elegir objetivos de importancia, incluido el presidente.

Las detenciones

La trama contemplaba el lanzamiento de varios drones equipados con explosivos contra edificios e infraestructuras en las inmediaciones de la Casa Blanca, con el objetivo de provocar explosiones casi simultáneas, sembrar el pánico entre los asistentes al evento y dirigir a la multitud en fuga hacia zonas donde se habrían colocado francotiradores para maximizar el número de víctimas, según describen las querellas.

Proper está acusado en Ohio de varios delitos federales, entre ellos conspiración para cometer una ofensa contra EE.UU., mientras que Roa, Thomas, Eskridge y Álvarez enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato.

El combate de la UFC tuvo lugar el pasado domingo en los jardines de la residencia presidencial el día del 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump, en un evento que reunió a miles de asistentes y contó con un amplio despliegue de seguridad.

Otros intentos frustrados de asesinato

Este incidente se suma a otras amenazas recientes contra el mandatario.

El pasado abril, el Servicio Secreto frustró un intento de ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), y durante la campaña presidencial de 2024, Trump fue objeto de dos intentos de asesinato.