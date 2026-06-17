Gonzalo Barquilla 17 JUN 2026 - 17:38h.

Un padre ha apuñalado a la madre de sus hijas en plena calle en Ourense: se encuentra detenido por la agresión machista

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La tensión se apoderó este miércoles de la Rúa Monte Seixo, en el barrio ourensano de San Francisco, tras la agresión con arma blanca a una mujer delante de sus hijas presuntamente a manos de su expareja y padre de las niñas, un caso que la Policía Nacional investiga como violencia machista.

Una vecina de la zona ha relatado a la web de 'Informativos Telecinco' el despliegue policial que se produjo tras el aviso: "Había unas siete patrullas de la Policía Nacional. Los agentes han cortado el tráfico en ese tramo de calle, en la Rúa Monte Seixo, que conecta con la Rúa Pena Trevinca".

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Según su testimonio, los vecinos salieron de sus viviendas por los gritos y la presencia de los servicios de emergencia. "Hemos salido todos los vecinos alertados porque estaban gritando que el hombre había apuñalado a la mujer. Afortunadamente ella ha podido sobrevivir y acudir directamente a Urgencias", ha detallado la testigo.

El apuñalamiento de la mujer a manos de su expareja

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este miércoles 17 de junio en un bloque de viviendas de la Rúa Monte Seixo, en el número 8. La víctima, que se encontraba junto a las dos hijas que tiene en común con el detenido, se disponía a salir del domicilio cuando se encontró con el presunto agresor, que la atacó con un arma blanca. La agresión se produjo en el interior de la casa y también en el portal, según fuentes de la investigación. Además, se baraja que el individuo pudo intentar atacar a las menores, apunta el medio 'La Región'.

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La mujer sufrió cortes en los brazos, una pequeña fractura en la muñeca y un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario, aunque permanece fuera de peligro, según informan fuentes como 'EFE'. Las menores, de unos tres años de edad, se encontrarían actualmente bajo los cuidados de un familiar. El agresor y la víctima compartían hijos en común, pero no residían en la misma vivienda. El hombre la habría abordado en su propio domicilio.

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El presunto agresor ha sido detenido por la Policía Nacional. La unidad especializada de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación. Según informó el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, no constaban denuncias previas y la víctima, nacida en 2003, no estaba incluida en el sistema VioGén.

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El suceso ha marcado la jornada en la zona, donde varios establecimientos y vecinos han comentado durante el día la tensión vivida durante la mañana tras el apuñalamiento.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.