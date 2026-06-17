Los populares acusan al Gobierno de corrupción y llaman "banda criminal" a los socialistas a cuenta de los casos judiciales pendientes

Tensa sesión de control en el Congreso: el PNV insta al Gobierno a convocar elecciones si no "consigue la mayoría para aprobar los Presupuestos Generales"

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La sesión de control del Gobierno en el Congreso se ha visto permeada por la comparecencia de Zapatero. Tal y cómo se preveía el enfrentamiento entre el PP y el Gobierno ha sido un choque constante. La oposición ha insistido en la convocatoria anticipada de elecciones y en reiterado ataques al "sanchismo" y directamente a Pedro Sánchez. El jefe de la oposición ha llamado al presidente del Gobierno "cobarde" y lo ha acusado de tener "miedo a la democracia" por no convocar elecciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este miércoles "cobarde" al jefe del Ejecutivo por "amordazar" al Parlamento después de que PSOE y Sumar hayan vetado que se voten sendas enmiendas de PP y Junts que pedían convocar elecciones. Pedro Sánchez, en su réplica ha acusado al jefe de la oposición de ser "un torquemada de la vida" y ha reiterado que las elecciones se celebrarán en 2027.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que este jueves tenían derecho a votar la continuidad de la legislatura --con esas enmiendas que se habían presentado a una moción del Grupo Popular--, pero ha afirmado que el presidente del Gobierno "es un cobarde" y tiene "miedo a la democracia".

"Ya no es que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha espetado Feijóo a Sánchez.

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Feijóo ha cargado contra Sánchez por la supuesta corrupción que rodea al entorno del presidente. recordando que el lunes su mujer, Begoña Gómez, "volvía al juzgado" y este miércoles "por primera vez" un expresidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) "está delante de un juez acusado por seis graves delitos de corrupción". "El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral", ha enfatizado, para vincular al presidente del Gobierno con la exmilitante socialista Leire Díez y las "cloacas".

Sánchez llama a Feijóo "torquemada de la vida"

El presidente del Gobierno ha criticado al Feijóo que no deja de sorprenderle "la atalaya moral" desde la que "se convierte en un torquemada de la vida" cuando, según ha recalcado, fue designado presidente del PP "para tapar la corrupción de la señora Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid, y está "sentándose en la sede de un edificio financiado en B".

Dicho esto, Sánchez ha garantizado que las elecciones "se van a celebrar" pero ha señalado que "la pregunta no es esa" sino qué país "se va a presentar en 2027 respecto a 2018" y si "un mejor país o un peor país".

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"Indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", ha defendido ante la bancada del Grupo Popular, al que ha acusado de votar en contra de medidas que ha llevado el Gobierno al Parlamento como la revalorización de las pensiones o el escudo social.

El PNV pide a Sánchez convocar elecciones si no consigue aprobar los presupuestos

El PNV no ha sido menos duro, aunque sí con mejor talante. Su portavoz Maribel Vaquero, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y en caso de "no lograr la mayoría necesaria convoque elecciones".

Vaquero ha valorado que el Ejecutivo está "nadando en el último largo de la legislatura" y ha subrayado que es "evidente" que han perdido la mayoría de la investidura, algo que en su opinión está "acabando con la fe" y poniendo a prueba la capacidad de "resistencia" de su grupo parlamentario que lleva tres años reclamando nuevos presupuestos. En ese sentido ha echado en cara a Sánchez llevar tres años "mareando la perdiz" con las cuentas públicas.