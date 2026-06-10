Shakira, en plena gira y ensayando para el Mundial 2026, cantará junto a Ed Sheeran en Nueva York

La artista se ha convertido este año en una de las grandes protagonistas de la música tanto por su tour como por su nueva participación en el Mundial

Shakira pondrá música al Mundial 2026 con 'Dai Dai': así suena el nuevo himno 16 años después del 'Waka Waka'

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Shakira continúa acaparando los focos. 2026 está siendo un año en el que la artista colombiana se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la música, y su gira, 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour', está siendo todo un éxito.

Después de haber anunciado la residencia europea de 12 fechas en Madrid con Es Latina, Macondo Park y todo el universo y el imaginario de una Shakira que se va a plasmar de una forma única, la cantante ha comunicado casi media docena más de fechas para su tour por estadios en Norteamérica, hasta sumar 18 arenas en apenas seis semanas.

La última sorpresa que ha desvelado a sus fans es la incorporación de Ed Sheeran a la lista de las colaboraciones de lujo que han compartido escenario con Shakira a lo largo de la gira. Lo hará en los dos shows que tiene preparados los días 20 y 21 de julio en Brooklyn, Nueva York. Un momento histórico que unirá a dos de las mayores superestrellas del planeta.

Este periplo por los escenarios más importantes de Norteamérica incluirá dos momentos cumbre para Shakira en relación con su participación activa en el Mundial de fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, para el que ha compuesto junto a Burna Boy 'Dai Dai', la canción oficial del torneo, cuyos beneficios Shakira donará para el Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA y que ya acumula más 100 millones de reproducciones en YouTube antes del comienzo del torneo.

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En plena gira

Shakira estará actuando, como la guinda del pastel del tour tanto en la ceremonia de inauguración del mundial, en México, el próximo 11 de junio, como en la final del torneo, un mes más tarde, en el primer 'half time show' en la historia de los mundiales de fútbol.

En la entrevista que ha ofrecido en exclusiva para la prestigiosa revista 'People', ha afirmado: "Apenas estoy empezando", justo ahora que cumple tres décadas en lo más alto de la música. Una mentalidad llena de ambición y compromiso con la música y su público que ha convertido a Shakira en una de las lídderes musicales de 2026.

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Su gira ha reunido a millones de personas en los escenarios más grandes de todo el mundo y ha provocado un impacto económico beneficioso para aquellas ciudades que han acogido sus conciertos.

Más de 15 años después de ser la protagonista del Mundial de Sudáfrica, Shakira vuelve a conectar con la audiencia global a través del fútbol y de 'Dai Dai'. Sus fans ya están expectantes ante los nuevos ensayos para estas actuaciones tan especiales, en los que ha ensayado 'Zoo' y 'Dai Dai'. La primera en el legendario Estadio Azteca, antes del México-Sudáfrica, junto a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.