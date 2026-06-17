Más de 60 incidencias por la lluvia en Jaén, la mayoría en la capital, sin daños personales

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JaénUna tormenta histórica colapsa Jaén en tan solo 20 minutos. Ha llovido con tanta fuerza que las calles de la ciudad andaluza parecían auténticos ríos. Las fuertes lluvias han causado decenas de incidencias y todo cuando España encara la posible primera ola de calor del año.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha gestionado más de 60 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias registradas a partir de las 20,00 horas, la mayoría de ellas en Jaén capital, debido al aviso de nivel naranja activado por este fenómeno en el Valle del Guadalquivir, la capital y la zona de los Montes.

¿Qué hacer en caso de ser sorprendido por una tromba de agua?

El servicio de emergencias 112 ha indicado en una nota que el grueso de los avisos se ha debido a la acumulación de agua en viviendas, sótanos, locales comerciales y garajes, así como a problemas en el alcantarillado que han provocado anegaciones puntuales en calles y plazas. Por el momento, no constan daños personales ni materiales de consideración.

Ante los avisos de lluvia y tormentas, EMA 112 ha insistido en no realizar desplazamientos por carretera que no sean necesarios y si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

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Con lluvia al volante, ha recordado que se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos.

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Además, ha indicado que si ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

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Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.