Sonsoles Espinosa estudió Derecho en la Universidad de León, ha sido una de las primeras damas de España y su verdadera pasión siempre ha sido la música

Sonsoles Espinosa, mujer de Rodríguez Zapatero, comparte con él una cuenta que ingresó 1,5 millones entre 2020 y 2025

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Durante siete años, ocho meses y cuatro días, Sonsoles Espinosa fue la 'primera dama' de España. El 17 de abril de 2004 la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero pasaba a ser la nueva inquilina del Palacio de la Moncloa hasta el 21 de diciembre de 2011. En estos siete años, Sonsoles Espinosa se convirtió en una de las mujeres más conocidas de España.

Mientras su marido ocupaba la primera línea de la política nacional, Sonsoles Espinosa optó por un camino muy diferente: la discreción. Ahora y tras casi 15 años alejada del ojo mediático, Sonsoles Espinosa ha vuelto a saltar a la actualidad tras la investigación a de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contrabando.

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La 'primera dama' de España durante casi ocho años

A pesar de este escándalo, Sonsoles Espinosa continúa alejada de la exposición pública y de los focos mediáticos. Y es que su vida actual continúa marcada por la misma filosofía que mantuvo durante su etapa en La Moncloa: preservar su intimidad y mantenerse vinculada a su gran pasión, la música. A diferencia de otras parejas de dirigentes políticos que han asumido un papel institucional visible como puede ser Ana Botella, la mujer de Zapatero nunca quiso ejercer como 'primera dama' de España.

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Durante los años en los que Zapatero presidió el Gobierno, entre 2004 y 2011, sus apariciones públicas fueron escasas y generalmente relacionadas con actos culturales o musicales. Incluso entonces trató de mantener una vida lo más normal posible, evitando protagonismos y protegiendo especialmente la privacidad de sus dos hijas.

Su formación y su pasión por la música

Nacida en Ávila en 1961, Sonsoles Espinosa creció en una familia vinculada al ámbito militar. Debido a los destinos profesionales de su padre, pasó parte de su infancia en distintas ciudades antes de establecerse en León. Precisamente, fue en León donde comenzaría una etapa decisiva de su vida.

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Allí cursó estudios Derecho en la Universidad de León y conoció al que años después se convertiría en su marido. Ambos coincidieron en la facultad durante los primeros años de la década de los 80 y consolidaron una relación que desembocó en matrimonio en 1990.

Aunque obtuvo la licenciatura en Derecho, pronto quedó claro que su verdadera vocación no estaba en los tribunales ni en los despachos. La música ocupaba un lugar central en su vida desde muy joven y decidió orientar su carrera profesional hacia ese ámbito. Durante años ejerció como profesora de música en centros educativos de León, una labor que le permitió desarrollar una carrera alejada del ojo público.

Además, se formó artísticamente como cantante lírica. Su voz de soprano le ha llevado a participar en distintos coros y a integrarse en diferentes proyectos musicales. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a estar vinculado a instituciones culturales relevantes, como el Coro de RTVE o el Teatro Real de Madrid.

Su vida tras la legislatura de Zapatero

La llegada de Zapatero a la Presidencia del Gobierno supuso un cambio radical para toda la familia que desembocó con la mudanza a Madrid y la residencia en el Palacio de La Moncloa.

A pesar del papel como presidente del Gobierno que adoptó Zapatero, Sonsoles Espinosa optó por mantener un perfil público bajo. Una vez acabada la legislatura de su marido, Sonsoles Espinosa recuperó la tranquilidad y continuó con su faceta cultural. Es decir su presencia en los medios se volvió prácticamente inexistente.

En la actualidad, mantiene una vida muy reservada centrada y dedicada al canto coral y a la formación musical. La ópera y la música clásica continúan siendo algunas de sus principales ocupaciones.

Los últimos escándalos que salpican al matrimonio

En las últimas semanas, el nombre de Sonsoles Espinosa ha vuelto a ocupar los principales titulares de la actualidad nacional a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional que salpica a su marido. Pese al ruido mediático, ella ha optado por mantener la misma fórmula que ha guiado sus pasos durante décadas: un silencio absoluto.

Sin embargo, esta actitud no ha impedido que su nombre figure de forma explícita en los últimos avances del caso. Según consta en el atestado policial del registro efectuado en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero justificó ante los agentes que las polémicas joyas halladas procedían de la herencia familiar de la propia Espinosa, así como de diversos "regalos de viajes".

A este frente se suman también las explicaciones económicas del exlíder socialista, quien recientemente justificó la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros mediante la venta de su vivienda en Aravaca, una operación que se completó tras recibir una transferencia por ese mismo valor desde la cuenta bancaria de Sonsoles Espinosa.