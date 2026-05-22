El juez destaca transferencias de empresas como Thinking Heads Group SL, The Global Analysis & Trends In Emerging Regions y Thinking Heads Americas LLC

José Luis Rodríguez Zapatero y su imputación en el caso Plus Ultra: ¿qué delitos se investigan?

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María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra.

Pago de facturas por la prestación de servicios profesionales

En el auto de imputación de Rodríguez Zapatero en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge que en dicha cuenta conjunta constan abonos de Análisis Relevante, la consultora del amigo del expresidente del Gobierno y también imputado, Julio Martínez Martínez, por un total de 490.780 euros, entre 2020 y 2025.

Esta es la cantidad percibida de Análisis Relevante que el magistrado ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias del expresidente, al que considera "líder" de esta presunta red de tráfico de influencias, con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos.

Según el auto, entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio 2025, la consultora de Martínez, financiada por Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, transfirió a la cuenta de Zapatero y su esposa un total de 445.200 euros, a lo que se suman tres transferencias por importe de 29.680 euros en 2020.

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El resto de transferencias recibidas en esta cuenta, indica el juez, procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico.

Un millón de euros de Thinking Heads Group y Gate Center

Entre esos ingresos el auto destaca 37 transferencias por un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; así como otras 37 transferencias que suman 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions; y dos transferencias por un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC.

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El administrador único de Thinking Heads Group SL, expone Calama, es Daniel Romero-Abreu Kaup, y Thinking Heads Americas LLC es una sucursal de esa sociedad en los Estados Unidos.

Daniel Romero- Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center. El grupo Thinking Heads, añade el auto, abonó a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros, lo que supera el millón de euros.

El juez también destaca que la empresa Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a la sociedad de las hijas de Zapatero, Whathefav, y 266.200 euros al Gate Center, que a su vez habría transferido 171.727 euros a Whathefav, y Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros.

A los investigadores les llama la atención que Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025—, sea la que remita en ese periodo 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center, acumulando casi 1,2 millones de euros.

Este circuito del dinero evidencia, según el juez, "una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario".

Observa además que en las cuentas personales de las dos hijas de Zapatero, que percibieron "importantes transferencias" procedentes de la cuenta de su empresa Whathefav, figura como autorizado su padre, "lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado", subraya el auto.