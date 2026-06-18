Lidia González 18 JUN 2026 - 17:57h.

El exparticipante de ‘Supervivientes’ sorprende a sus seguidores con su reaparición y el exparticipante de ‘LIDLT’ rompe su silencio con su nuevo reto profesional

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Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido poner sobre la mesa el cambio radical de vida que han tenido dos rostros televisivos que alcanzaron un alto nivel de fama. Chirstofer Guzmán se convierte en empresario de contenido para adultos y Albert Álvarez se interesa por el ocultismo, como así lo aseguraba en su reaparición tras haber estado apartado de la televisión. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ sorprendía a todos sus seguidores con un impactante mensaje que han mostrado en el programa. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Nicole Delgado se ha puesto en contacto con la expareja de Fani Carbajo para conocer todos los detalles sobre el momento profesional que está pasando y lo ha contado todo. “Le he preguntado si es por motivos económicos”, comienza anunciando la colaboradora del programa. La influncer resuelve la gran incógnita y le pregunta cuánto dinero genera al mes.

Por su parte, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversas’ que ha sorprendido a todos sus seguidores con unas impactantes declaraciones tras interesarse por el ocultismo ha sido un tema de debate en el programa. “Ha dicho que lleva mucho tiempo sin subir cosas a redes sociales porque ha estado dedicándose a esto”, asegura la presentadora del programa. “A veces te juntas con personas y te arrastran a esto”, dice Anna Gurguí.