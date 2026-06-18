Lidia González 18 JUN 2026 - 12:39h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede contener la emoción y habla de lo duro que ha sido perder a Atamán en su vida

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Leila León ha querido abrirse en canal para hablar sobre todo lo que ha vivido en República Dominicana y lo complicado que ha sido afrontar su gran cambio de vida. Después de anunciar su relación con David Vaquero, la participante de ‘La isla de las tentaciones’, rota, le manda un emotivo mensaje a Atamán. La influencer se ha mostrado más trasparente que nunca para sincerarse respecto a la que fuera su pareja frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido decidía poner punto final a su relación con el canario tras once años para comenzar un nuevo romance y, ahora que puede decir cómo se siente, le ha dedicado unas palabras muy sinceras. La influencer, que protagonizaba un emotivo reencuentro con él, asegura haberle “perdonado” por todo lo que pasó en ‘La isla de las tentaciones’ y le da un consejo: “Te tienes que querer y valorar”.

Sin embargo, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha derrumbado por completo a la hora de explicar lo complicado que ha sido para ella perder a Atamán en su vida. “Once años hablando con una persona y que desaparezca…”, confiesa la influncer sin poder contener la emoción. La canaria se sincera para hablar claramente sobre la situación que vive con su expareja.

Leila León habla de lo que ha vivido con David Vaquero en su relación en secreto

Leila León ya puede confesar sin tapujos el dulce momento personal que está viviendo y ha querido contar todos los detalles, en exclusiva, para su canal de mtmad. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de lo que ha vivido con David Vaquero en su relación en secreto. La creadora de contenido hace una cronología completa de todo lo que ha pasado entre ellos tras su salida de República Dominicana y explica cómo ha hecho frente a tener que ocultar su romance. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en primicia, para Mediaset Infinity!