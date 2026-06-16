Lorena Romera 16 JUN 2026 - 14:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' saca a la luz presuntos episodios de su relación con André Carrillo

Suhaila Jad publica nuevas pruebas de la "doble vida" del futbolista y saca a la luz el presunto espionaje de su suegra

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Suhaila Jad ha emitido un tajante comunicado en el que desvela demoledores detalle del final de su relación con André Carrillo. Tras sacar a la luz la "doble vida" del futbolista, la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido dar un paso al frente y contar todo lo que descubrió. La influencer desvela con todo lujo de detalles las presuntas infidelidades que sufrió en su propia casa y la discusión que mantuvo con su suegra antes de echarla de su hogar.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' arranca su relato apuntando a que el jugador de aprovechaba sus ausencias para "organizar fiestas con mujeres". Hasta donde ella sabe, según cuenta, lo hizo en dos ocasiones: "La primera fue en Perú, cuando iba con la selección y aprovechaba para faltarme al respeto. La segunda ocurrió aquí en Brasil, y me enteré en un momento en el que yo, tanto psicológica como físicamente, estaba muy débil por todo lo que llevaba soportando durante años".

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La modelo relata que descubrió la verdad gracias a la queja de un vecino que no podía acceder a su garaje porque una invitada del futbolista había aparcado mal. Aunque la primera reacción del jugador fue asegurar que "todo era mentira, que jamás en la vida había visto a esa chica", la presión y las pruebas hicieron que terminara derrumbándose:

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"Finalmente, el hombre 'con valores' me lo terminó confesando. Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía, que en once años no tenía ni una sola cosa mala que decir de mí y que sabía lo muchísimo que lo había querido y cuidado. Me confesó que había hecho una fiesta con sus amigos del Corinthians y nueve mujeres", expresa.

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Suhaila le perdonó. "Me juraba que no había hecho nada, que sus amigos habían llegado con las chicas, que sentía el dolor que me había causado y que mis hijos y yo éramos lo más importante para él... Lo peor de todo es que yo le creía. No le importó absolutamente nada lo mal que lo pasé. No solo volvió a hacerlo, sino que quiso que fuese aún más humillante al hacer cómplices a dos de nuestras empleadas. Ellas lo encubrieron y, tiempo después, me confesaron llorando", cuenta.

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La exconcursante de 'Supervivientes' relata que en ese punto su suegra "llevaba días conviviendo con ellos y que eso le hacía sentir "muy incómoda" e "insegura" en su propia casa. "Yo estaba destruida a un nivel en el que sentía que iba a enfermar. Solo pensaba en mis hijos, quienes no se merecían nada de esto, que me necesitaban, y yo ya sentía que me quedaban muy pocas fuerzas", reconoce.

Suhaila le llegó a pedir a André que hablara con su madre. "Le expliqué que tenía que esconderme hasta para llorar y que no creía oportuno que ella estuviera aquí en un momento tan delicado", señala. Tras un "ataque de ansiedad" al no poder conseguir la información de las mujeres que habían estado en su casa -ya que su marido se negaba a ofrecérsela, la televisiva le pidió a su suegra que abandonara el domicilio.

"Casi no podía respirar, mi corazón estaba súper acelerado y llegué a mi casa prácticamente pidiendo ayuda: "¿Ana María, dónde estás?". Ella, cuando me vio, me respondió: "¿Qué te pasa?". Y le dije: "Ana María, lo siento, pero estoy viviendo el peor momento de mi vida. No soporto más sufrimiento por todas las faltas de respeto de tu hijo, necesito que planees irte en estos días", explica.

"Nunca imaginé lo que ella me respondería: "Pues no me voy a ir, y si me voy yo, te vas tú también". Yo no podía creerme lo que estaba sucediendo y le dije: "¿Perdona, Ana María? ¿Tú me vas a echar a mí de mi propia casa? Ahora entiendo por qué tu hijo es así. Claro, como siempre te has creído que esta es tu casa, que entrabas a escondidas a mi habitación cuando yo no estaba, que les ordenabas a mis empleadas lo que querías, que hacías y deshacías a tu antojo en mi casa... por eso te crees con el derecho de contestarme así. ¿Pero sabes qué? Ahora sí te vas a ir de mi casa", continúa relatando.

Un comunicado en el que la influencer cuenta que el futbolista puntualizaba que era "su casa", mientras que ella le recordaba que era el domicilio familiar: "Ellos van contando por ahí que yo la eché, pero es mentira (...) Nunca imaginé que en mi momento más vulnerable, débil, sabiendo lo que estaba pasando, cuando más los necesitaba y estando sola con mis tres hijos en un país donde no tenía a nadie, me estuvieran haciendo esto. Esta es la única verdad".