Lidia González 19 JUN 2026 - 10:03h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo por el que arrastra esta circunstancia tras su participación en el reality

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Claudia Chacón llega con su propio canal de mtmad y muchas ganas de contar todos los detalles sobre la increíble experiencia que ha vivido en Honduras. Después de poner punto final a su amistad con Almudena Porras tras un intercambio de reproches, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre las secuelas que arrastra tras su participación en el reality. La creadora de contenido explica cómo está viviendo esta situación y se sincera por completo al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le pasa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha admitido que adaptarse a la vida real está siendo muy difícil, ya que su situación ha cambiado completamente de manera repentina: “Es complicado pasar de nada a todo”. Aunque todavía no ha tenido mucho tiempo para establecerse porque todo ha sido “muy rápido”, lo cierto es que la influencer está teniendo que hacer frente a algunas consecuencias de su estancia en Honduras.

Aunque ya ha tenido un par de semanas para poder adaptarse a la normalidad, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica que hay un impactante aspecto con el que todavía tiene que lidiar. La influencer explica el motivo por el que ha arrastrado esta situación y cómo piensa que va a conseguir sobrellevarlo. Además, tras su tenso cara a cara con Gerard Arias, se sincera sobre cómo está llevando el tema de la alimentación tras ‘Supervivientes’: “Pienso que me van a quitar todo lo que como”. ¡Dale al play y descubre todos los secretos del paso de Claudia Chacón por el reality más extremo de la televisión, en exclusiva para Mediaset Infinity!