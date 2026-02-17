Lidia González 17 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su historia de amor con su novio Sergio

Claudia Chacón, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “La convivencia va a ser complicada”

Claudia Chacón tenía muchas ganas de dar un importante paso y compartir con todos sus seguidores el momento tan feliz que está viviendo junto a su nueva ilusión. Después de mandarle un mensaje muy directo a Helena Arauz tras descubrir su relación con Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presenta a su novio Sergio. Durante las últimas semanas, se ha estado hablando mucho de él y ha llegado el momento de contar todos los detalles sobre su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Os presento a mi parche de Ibiza”, comienza diciendo, entre risas, haciendo alusión a la manera que han tenido de referirse a él durante este tiempo. Ahora que quiere que todo el mundo sepa quién está detrás de su sonrisa, la creadora de contenido se sienta frente a las cámaras, por primera vez, con su pareja: “Es la persona que me está rondando la cabeza y el corazón”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado sobre su historia de amor con Sergio y ha explicado en qué punto se encuentran en la actualidad. Además, la influencer, que ha hablado sobre el duro momento que ha vivido por Gilbert, cuenta cómo conoció a su pareja: “Me estaba esperando Gerard, pero no se estaba portando bien”.

Claudia Chacón agradece el apoyo de su novio durante la emisión de ‘LIDLT’

Aunque Claudia Chacón ha decidido presentar ahora a su pareja, lo cierto es que su romance viene desde meses atrás, cuando tenía que mantener su relación en secreto. La creadora de contenido agradece el apoyo de su novio durante la emisión de ‘La isla de las tentaciones’ y explica lo mal que lo ha pasado en los últimos meses por la polémica en la que ha estado envuelta. “Ha estado de manera constante, sin juzgarme, me ha entendido en todo”, asegura la influencer.

Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad en uno de sus capítulos más personales para revelar el gran secreto que ha estado guardando. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ graba su primer vídeo junto a su novio Sergio y desvela todos los detalles sobre su relación. Además, el tampoco se queda callado y contesta a Gilbert tras asegurar que es “el sumiso de Claudia”. ¡Descubre todo lo que ha contado en Mediaset Infintiy!