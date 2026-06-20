Antía Troncoso 20 JUN 2026 - 00:53h.

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Isa Pantoja y Asraf Beno celebran el primer cumpleaños de su hijo, Cairo. Una fecha de lo más especial que la pareja ha celebrado por todo lo alto. Esta noche, en '¡De viernes!', ambos nos han recibido en directo y la hija de Isabel Pantoja ha opinado del polémico spot publicitario de Irene Rosales y ha respondido a las últimas declaraciones de su hermano Kiko Rivera.

Después de que Isa y Asraf hablasen sobre los invitados y las ausencias en el cumpleaños de su hijo, Antonio Rossi ha lanzado una información que ha pillado totalmente por sorpresa a la hija de la tonadillera. "Tu madre ha visitado y ha visto a tus sobrinas, a las hijas de tu hermano, y ha estado con ellas bastante cerca de donde estas. Ha quedado con ellas y ha pasado días con ellas".

Isa Pantoja no ha dado crédito a está información y no ha podido evitar su sorpresa: "Me quedo un poco descolocada, que quieres que te diga". "Es la primera noticia que tengo, que ha venido aquí. Yo hasta lo que tenía entendido, no", añadía la hija de la cantante, que seguidamente ha asegurado tajante: "El día es de mi hijo y no le quiero dar más importancia a ella, porque ella no es la protagonista hoy".

Isa Pantoja habla sobre el spot de Irene Rosales

Además, la hermana de Kiko Rivera se ha pronunciado en el programa sobre el viral anuncio de su excuñada, Irene Rosales, sobre frutos secos: "Elige bien tu kiko, porque un mix con un mal kiko, es un mal mix", eran las palabras del spot al que el DJ reaccionó con brutal ataque hacia su exmujer: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un 'Kiko'".

"La campaña sabía que iba a tener una respuesta. Él ha expresado su sentimientos, pero esa manera de hablar siempre, como que parece que está por encima del bien y del mal, creo que es totalmente innecesaria. Es ahí donde él mete la pata", han sido las palabras de Isa Pantoja en el programa.

Además, tras el último desplante que le hizo su hermano al asegurar que ella "ni pincha ni corta, es como una cuchara", Isa Pantoja se muestra contundente con su hermano: "Por eso siempre digo que no me fio del todo. Menos mal que hice caso a mi instinto y no confié así de primeras. No ha pasado nada entre nosotros y mira con lo que me sale. Está amargadísimo", ha asegurado.