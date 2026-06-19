Antía Troncoso 19 JUN 2026 - 23:54h.

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Raquel Bollo se abre en canal en '¡De viernes!'. La televisiva concede su entrevista más honesta en el plató del programa tras la publicación de sus memorias, 'La vida después del ruido'. Frente a los colaboradores, Raquel recuerda la etapa más dura de su vida, marcada por su relación con Chiquetete. Una historia de violencia y sufrimiento respecto a la cual se ha sincerado como nunca.

Después de romperse por completo al hablar de lo juzgada y cuestionada que se sintió tras denunciar públicamente en el año 2003 que sufría malos tratos en su relación con el primo de Isabel Pantoja, Raquel Bollo recuerda uno de los capítulos más oscuros, la brutal agresión que padeció y que estuvo a punto de costarle la vida.

Un episodio que se filtró y sobre el que la televisiva aseguró: "Estuvo toda la tarde maltratándome. Fueron golpes, golpes, golpes... No estuvo un rato grande, pero en minutos fue bestial. Sentí miedo, creí que me mataba". En mitad de la agresión, Manuel, que entonces era un niño, llamó a la puerta: "Mi hijo como tiene un sexto sentido, no se pudo quedar tranquilo y volvió a momento".

"Los hijos vienen al mundo para darte la vida y mi hijo Manuel me la dio a mí"

En el plató, Raquel Bollo desvela si en algún momento llegó a sentir miedo por sus hijos: "Por mis hijos no, lo que pasa es que no era lo que les correspondía vivir y ver. A veces te crees que no se dan cuenta y al final los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tu imaginas. Pienso que, al final, los hijos vienen al mundo para darte la vida y mi hijo Manuel me la dio a mí", dice Raquel que asegura que "no sabe lo que podría haber llegado a pasar" si su hijo no hubiese llamado aquel día.

Sobre la identidad de la persona que filtró ese episodio, Raquel Bollo señala que "se llevará ese secreto a la tumba". También, la televisiva habla, en el vídeo que puedes ver acompañando a esta noticia, de la amenazas que recibió tras denunciar lo ocurrido.