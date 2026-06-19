Lidia González 19 JUN 2026 - 18:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si va a mudarse por amor

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Leila León no puede esconder lo feliz que está ahora que puede gritar, a los cuatro vientos, su amor por la persona que le ha devuelto la ilusión. Después del triste reencuentro que protagonizó con Atamán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si va a mudarse a Madrid con David Vaquero. La influencer habla de las conversaciones que ha tenido con su pareja al respecto y reflexiona sobre la posibilidad de cambiar de vida radicalmente. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

“Hemos hablado mucho del tema”, comienza explicando la creadora de contenido. La canaria ha asegurado que está muy emocionada “por esta nueva etapa” de su vida y se ha abierto en canal para hablar de su situación. “Es una decisión difícil”, asegura al explicar los motivos por los que daría este importante paso. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha enfrentado a Lucía Sánchez para defender a David Vaquero, confiesa si está dispuesta a mudarse por amor.

Todo lo que ha vivido en su relación secreta con David Vaquero

Leila León ya ha podido romper su silencio sobre su situación sentimental y no ha dudado en contar todos los detalles al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todo lo que ha vivido en su relación en secreto con David Vaquero y hace una cronología completa de su romance tras su salida del reality. ¿Cómo ha sido tener que ocultar su relación?

Las emotivas palabras de Leila León a Atamán

Leila León tampoco se ha olvidado de la persona con la que ha compartido once años de su vida y no ha podido evitar derrumbarse al pensar en él. La creadora de contenido, rota, le manda un emotivo mensaje a Atamán y se sincera sobre lo que ha sido, para ella, perderle en su vida. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!